سياسة
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أردوغان يستعد لافتتاح "البيت التركي" مقابل مقر الأمم المتحدة في نيويورك
يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لافتتاح "البيت التركي" الاثنين، مقابل مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. ويضمّ المبنى حالياً البعثة التركية الدائمة للأمم المتحدة والقنصلية العامة في نيويورك، بالإضافة إلى قاعات اجتماعات ومعارض.
أردوغان يستعد لافتتاح "البيت التركي" مقابل مقر الأمم المتحدة في نيويورك
أردوغان يستعد لافتتاح "البيت التركي" مقابل مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك
20 سبتمبر 2021

يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لافتتاح "البيت التركي" الاثنين، مقابل مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وكانت تركيا أقدمت على شراء المبنى عام 1977، بمساهمة من وزير خارجيتها آنذاك إحسان صبري جاغلينكل الذي شغل منصب ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة حتى 2013.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمبنى "البيت التركي" متعدد الأغراض نحو 20 ألف متر مربع، وبطوابقه الـ35 يقف شاخصاً مقابل مبنى الأمم المتحدة بارتفاع 171 متراً، وبجواره ساحة الأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.

ويضمّ المبنى حالياً البعثة التركية الدائمة للأمم المتحدة والقنصلية العامة في نيويورك، بالإضافة إلى قاعات اجتماعات ومعارض، ومساكن وكاراج سيارات للموظفين.

وتولّت الشركة المعمارية "بيركنز إيستمان" مهمة تصميم مبنى "البيت التركي"، إذ أرسلت كبير معمارييها جوناثان ستارك إلى تركيا من أجل البحث والتنقيب عن فن العمارة التركي السلجوقي والعثماني.

ويحمل مبنى "البيت التركي" زخارف العمارة التركية التقليدية، لا سيّما السلجوقية، ويرتفع على شكل زهرة التوليب.

وبات المبنى في يومنا الحالي أحد رموز مدينة نيويورك الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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