سياسة
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قائد الجيش الأردني يستقبل وزير دفاع النظام السوري.. ما سبب الزيارة؟
استقبل قائد الجيش الأردني اللواء يوسف الحنيطي الأحد، وزير دفاع النظام السوري العماد علي أيوب. وجاء اللقاء في إطار "الحرص المشترك على زيادة التنسيق في مجال أمن الحدود بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين"، حسب بيان صادر عن الجيش الأردني.
قائد الجيش الأردني يستقبل وزير دفاع النظام السوري.. ما سبب الزيارة؟
قائد الجيش الأردني يوسف الحنيطي يبحث أمن الحدود مع وزير دفاع النظام السوري علي أيوب / AA
19 سبتمبر 2021

استقبل قائد الجيش الأردني اللواء يوسف الحنيطي الأحد، وزير دفاع النظام السوري العماد علي أيوب.

جاء ذلك وفق ما أورده الجيش الأردني في بيان عبر موقعه الرسمي.

وحسب المصدر ذاته "بُحث خلال اللقاء عديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، والأوضاع في الجنوب السوري، ومكافحة الإرهاب والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود بخاصة تهريب المخدرات".

ولفت البيان الأردني إلى أنّ اللقاء جاء "في إطار الحرص المشترك على زيادة التنسيق في مجال أمن الحدود بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين".

وأكد الجانبان "استمرار التنسيق والتشاور المستقبلي إزاء مجمل القضايا المشتركة".

ولم يؤكد البيان الأردني موعد وصول أيوب إلى الأردن ومدة زيارته له، وفيما إذا كان سيلتقي الملك عبد الله الثاني أم لا، بخاصة أن الأخير عاد قبل ساعات من زيارة عمل رسمية للولايات المتحدة، استمرت 10 أيام.

وتأتي زيارة المسؤول العسكري لدى النظام السوري بعد نحو 4 أسابيع على لقاء جمع ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، اقترح خلاله الأخير أهمية تطبيع علاقات المملكة مع دمشق.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية تطوراً ملحوظاً في علاقات الأردن والنظام السوري بعد سنوات من الجفاء السياسي، وجّهت دمشق خلالها اتهامات إلى عمان بـ"دعم الإرهاب" على أراضيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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