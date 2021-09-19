سياسة
2 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو: يجب تسجيل المساواة في السيادة للقبارصة الأتراك بالجزيرة
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأحد، ضرورة تسجيل المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي للشعب القبرصي التركي مع القبارصة الروم في الجزيرة في أقرب وقت.
جاوش أوغلو: يجب تسجيل المساواة في السيادة للقبارصة الأتراك بالجزيرة
جاوش أوغلو يلتقي نظيره القبرصي التركي تحسين أرطغرل أوغلو في نيويورك / AA
19 سبتمبر 2021

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأحد، ضرورة تسجيل المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي للشعب القبرصي التركي مع القبارصة الروم في الجزيرة في أقرب وقت.

والتقى جاوش أوغلو نظيره القبرصي التركي تحسين أرطغرل أوغلو في مدينة نيويورك الأمريكية، على هامش مشاركته في مباحثات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق الثلاثاء.

وعن اللقاء كتب جاوش أوغلو على حسابه بتويتر، أنه تبادل وجهات النظر مع نظيره القبرصي التركي.

وأضاف أنه "ينبغي تسجيل المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي للشعب القبرصي التركي في أقرب وقت ممكن".

وتعاني قبرص منذ 1974 انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطرَي الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/تموز 2017، لم تجرِ أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

وفي إطار مباحثاته، التقى جاوش أوغلو منفصلاً نظيرته الإندونيسية ريتنو مرصودي.

وأوضح الوزير التركي أنه أجرى لقاءً مثمراً مع مرصودي التي أعلن أنها ستزور تركيا خلال الشهر المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us