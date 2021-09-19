قالت الأمم المتحدة الأحد إن 7.6 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى خدمات لعلاج سوء التغذية أو الوقاية منه، وسط استمرار الصراع الدامي في هذا البلد الفقير منذ نحو سبعة أعوام.

وذكر مكتب ممثل منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة باليمن في بيان على تويتر أن من بين 7.6 مليون يمني نحو 2.3 مليون طفل دون سنّ الخامسة و1.2 مليون امرأة حامل ومرضع يحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحادّ.

وأضاف المكتب أن قطاع الصحة لم يتلق سوى 11% من التمويل الذي يحتاج إليه للعام الجاري، في وقت الذي يحتاج فيه 20 مليون شخص إلى المساعدات الصحية.

وأوضح البيان أن 51% فقط من المستشفيات تعمل بكامل طاقتها، فيما لا أطباء في 67 مديرية من أصل 333 في اليمن.

وأشار إلى أنه في كل عشر دقائق يموت طفل بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.

كانت الأمم المتحدة أعلنت مطلع سبتمبر/أيلول أن عدداً من وكالات الإغاثة الإنسانية والمنظمات الدولية في اليمن ستبدأ تقليص برامجها وأنشطتها اعتباراً من أول سبتمبر/أيلول بسبب النقص الحادّ في التمويل، بخاصة في قطاعات الصحة والمياه وقطاعات أخرى.