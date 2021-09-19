سياسة
2 دقيقة قراءة
"يموت طفل كل 10 دقائق".. الأمم المتحدة: 7.6 مليون يمني يعانون سوء التغذية
ذكر مكتب ممثل منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة باليمن في بيان على تويتر، أن من بين 7.6 مليون يمني نحو 2.3 مليون طفل دون الخامسة و1.2 مليون امرأة حامل ومُرضِع يحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحادّ.
"يموت طفل كل 10 دقائق".. الأمم المتحدة: 7.6 مليون يمني يعانون سوء التغذية
قطاع الصحة لم يتلقَّ سوى 11 من التمويل الذي يحتاج إليه للعام الجاري / Others
19 سبتمبر 2021

قالت الأمم المتحدة الأحد إن 7.6 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى خدمات لعلاج سوء التغذية أو الوقاية منه، وسط استمرار الصراع الدامي في هذا البلد الفقير منذ نحو سبعة أعوام.

وذكر مكتب ممثل منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة باليمن في بيان على تويتر أن من بين 7.6 مليون يمني نحو 2.3 مليون طفل دون سنّ الخامسة و1.2 مليون امرأة حامل ومرضع يحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحادّ.

وأضاف المكتب أن قطاع الصحة لم يتلق سوى 11% من التمويل الذي يحتاج إليه للعام الجاري، في وقت الذي يحتاج فيه 20 مليون شخص إلى المساعدات الصحية.

وأوضح البيان أن 51% فقط من المستشفيات تعمل بكامل طاقتها، فيما لا أطباء في 67 مديرية من أصل 333 في اليمن.

وأشار إلى أنه في كل عشر دقائق يموت طفل بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.

كانت الأمم المتحدة أعلنت مطلع سبتمبر/أيلول أن عدداً من وكالات الإغاثة الإنسانية والمنظمات الدولية في اليمن ستبدأ تقليص برامجها وأنشطتها اعتباراً من أول سبتمبر/أيلول بسبب النقص الحادّ في التمويل، بخاصة في قطاعات الصحة والمياه وقطاعات أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us