سياسة
1 دقيقة قراءة
رئيسا أركان تركيا والولايات المتحدة يبحثان قضايا أمنية مشتركة في نيويورك
بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية يشار غولر، قضايا أمنية مع نظيره الأمريكي مارك ميلي، وأكدا أن الولايات المتحدة وتركيا تربطهما علاقات عسكرية قوية ودائمة كعضوين محوريين في حلف الناتو.
رئيسا أركان تركيا والولايات المتحدة يبحثان قضايا أمنية مشتركة في نيويورك
رئيسا أركان تركيا وأمريكا يؤكدان أن بين بلديهما علاقات عسكرية قوية ودائمة / AA
19 سبتمبر 2021

بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية يشار غولر، قضايا أمنية مع نظيره الأمريكي مارك ميلي.

وذكرت رئاسة هيئة الأركان العامة الأمريكية في بيان الأحد، أن مباحثات غولر وميلي جاءت خلال مشاركتهما السبت في اجتماع رؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" بالعاصمة اليونانية أثينا.

وأفاد البيان بأن غولر وميلي ناقشا الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، والأمن الإقليمي، وعمليات مكافحة الإرهاب، وأزمة اللاجئين، وقضايا غيرها.

وأضاف أنهما أكدا خلال اللقاء أن الولايات المتحدة وتركيا تربطهما علاقات عسكرية قوية ودائمة كعضوين محوريين في حلف الناتو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us