أهم الأحداث:

أردوغان يستعد لافتتاح "البيت التركي" مقابل مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي تصل إلى النيجر في إطار زيارة تستغرق يومين لمنطقة الساحل الإفريقي.

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أردوغان يستعد لافتتاح "البيت التركي" مقابل مقر الأمم المتحدة في نيويورك

يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لافتتاح "البيت التركي" الاثنين، مقابل مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. [TRT عربي]

وكانت تركيا أقدمت على شراء المبنى عام 1977 بمساهمة من وزير خارجيتها آنذاك إحسان صبري جاغلينكل الذي شغل منصب ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة حتى 2013. [TRT عربي]

ويضمّ المبنى حالياً البعثة التركية الدائمة للأمم المتحدة والقنصلية العامة في نيويورك، بالإضافة إلى قاعات اجتماعات ومعارض ومساكن وكاراج سيارات للموظفين. [TRT عربي]

وزيرة فرنسية تزور منطقة الساحل الإفريقي.. ما علاقة الزيارة بمرتزقة فاغنر؟

وصلت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي إلى النيجر الأحد في إطار زيارة تستغرق يومين لمنطقة الساحل الإفريقي. [TRT عربي]

وقالت مصادر دبلوماسية وأمنية لرويترز إن المجلس العسكري الذي يحكم مالي منذ عام بصدد التعاقد مع مجموعة فاغنر الروسية، وإن فرنسا شنت حملة دبلوماسية لإحباط الاتفاق بينهما قائلة إن مثل هذا الترتيب "غير متوافق" مع استمرار الوجود الفرنسي. [TRT عربي]