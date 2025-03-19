الحرب على غزة
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"يوم أسود آخر".. "الأونروا" تندّد بمقتل موظف أممي في غزة بغارات الاحتلال
أدان فيليب لازاريني مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأربعاء، مقتل موظف تابع للوكالة بغارة في قطاع غزة الذي تكثف إسرائيل غاراتها الجوية عليه، واصفاً الواقعة بأنها "يوم أسود آخر" للأمم المتحدة.
"يوم أسود آخر".. "الأونروا" تندّد بمقتل موظف أممي في غزة بغارات الاحتلال
القصف الإسرائيلي يستهدف العاملين في المجال الإنساني في غزة / Reuters
19 مارس 2025

وقال لازاريني في منشور على منصة إكس، إن الوكالة الأممية تتقدم بأحر التعازي لزملائها في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) على خسارتهم الفادحة، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

واعتبر مقتل وإصابة موظفين تابعين للأمم المتحدة في غزة بمنزلة "يوم أسود آخر" تعيشه المنظمة، مشدداً على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني في جميع الأوقات.

وأضاف: "لا تزال الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، تدفع ثمناً باهظاً في أثناء قيامها بواجباتها الإنسانية".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن خورخي موريرا دا سيلفا، رئيس مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، مقتل موظف تابع للأمم المتحدة وإصابة 5 آخرين بغارة جوية بقطاع غزة، في وقت يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته من دون توقف.

وبينما رفض دا سيلفا الإفصاح عن هوية منفذي الغارة، تأتي الواقعة بالتزامن مع تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية ضد قطاع غزة، منذ فجر الثلاثاء، متسببة باستشهاد وإصابة نحو ألف شخص خلال 48 ساعة.

وقال دا سيلفا، إن "غارة جوية طالت دار ضيافة تابعة لنا في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن الذخيرة المتفجرة "أُلقيت أو أُطلقت" وأن الانفجار "لم يكن عرضياً أو مرتبطاً بنشاط إزالة الألغام"، بحسب المصدر ذاته.

أسماء الضحايا

وفي السياق، نشر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أسماء العاملين الأجانب الستة الذين لقوا حتفهم إثر استهدافهم في غارة إسرائيلية.

وذكر أن العامل الأجنبي مارين مارينوف قُتل جراء الغارة التي طالت دار ضيافة تابعة للأمم المتحدة بغزة، بينما أصيب بجروح بالغة وخطيرة كل من جويل فورنيت وإلكسندر بابان وبيرثون نيكلاوس وآرنولد نيل ودييد بيترون.

وبينما لم تكشف حكومة غزة أو الأمم المتحدة عن جنسيات ضحايا الغارة على دار الضيافة، ذكرت صحيفة "نوفينيت" البلغارية الناطقة بالإنجليزية أن تقارير أولية صادرة عن وزارة الخارجية في صوفيا تفيد بمقتل مواطن بلغاري يعمل في منظومة الأمم المتحدة بغزة.

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل جرائم إبادتها الجماعية بغزة، بشن غارات جوية عنيفة على نطاق واسع استهدفت المدنيين، خلفت "436 شهيداً و678 إصابة"، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، فإنه جرى توثيق استشهاد 174 طفلاً و89 سيدة و32 مسناً بمجازر الثلاثاء فقط، ضمن المحصلة الإجمالية.

وتعد هجمات الثلاثاء أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي. واستهدفت الغارات الإسرائيلية منازل مأهولة ومراكز إيواء وخيام نازحين، ما أدى إلى دمار واسع ومعاناة إنسانية غير مسبوقة.

مصدر:TRT Arabi
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