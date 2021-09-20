سياسة
3 دقيقة قراءة
لماذا لم تستدعِ فرنسا سفيرها بلندن رداً على "خيانة" صفقة الغواصات؟
على الرغم من أن فرنسا استدعت سفيريها في أمريكا وأستراليا رداً على انسحاب الأخيرة من صفقة الغواصات لصالح اتفاقية "أوكس" الدفاعية، لم تستدعِ سفيرتها في لندن، المشارِكة في الاتفاقية، وسط تكهنات بالسبب وراء ذلك.
لماذا لم تستدعِ فرنسا سفيرها بلندن رداً على "خيانة" صفقة الغواصات؟
اعتبرت فرنسا ما حدث "خيانة" و"طعنة في الظهر" من حلفائها في الناتو / AA
20 سبتمبر 2021

اعتبر محللون سياسون إقدام فرنسا على سحب سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور عقب إلغاء الأخيرة عقد الغواصات الهجومية بشكل مفاجئ "قراراً تاريخياً" و"أكثر من مجرد خلاف دبلوماسي"، وفق ما ورد في صحيفة لوموند الفرنسية.

فيما أثار تجاهل فرنسا لسحب سفيرها من بريطانيا تساؤلات حول "استثنائها الغريب" للمملكة المتحدة، على الرغم من أنها شريك أساسي في صفقة الغواصات الجديدة.

ويوم الجمعة 17 سبتمبر/أيلول الجاري استدعت فرنسا سفيريها في واشنطن وكانبيرا، رداً على إلغاء أستراليا عقداً بقيمة 90 مليار دولار أمريكي مع مجموعة "نافال غروب" الفرنسية عام 2016.

ونصّت الاتفاقية على بناء أسطول مكون من 12 غواصة هجومية حديثة تعمل بالديزل والكهرباء.

وأقدمت أستراليا على إلغاء الاتفاقية تزامناً مع إعلانها تحالفاً دفاعياً جديداً باسم "أوكس" مع الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.

واعتبرت فرنسا أن أستراليا هي المذنب الرئيسي فيما وصفته بـ"الخيانة والتستر بين الحلفاء"، لأنها أنهت عقداً تاريخياً بعد خمس سنوات من توقيعه، بالإضافة إلى الدور الحاسم الذي لعبته واشنطن لإنجاز هذا المشروع بموافقتها على مشاركة تقنيتها النووية.

من جانبه علّق وزير الدفاع البريطاني بن والاس قائلاً: "أتفهم خيبة أمل الفرنسيين، لكن الأستراليين قرروا التغيير، لم نطلب التعاقد مع أستراليا إلا أن قربها منّا جعلنا نفكر ملياً في فعل ذلك"، وفق حديثه لقناة BBC.

ويرى محللون أن فرنسا حريصة على التقليل من أهمية بريطانيا في تحالف تزويد أستراليا بغواصات نووية، ولذلك لم تستدعِ سفيرتها في لندن.

ويعتقد مصدر دبلوماسي فرنسي أن السبب في ذلك يكمن في أن المملكة المتحدة رافقت "بطريقة انتهازية" العملية التي انتهت بإلغاء عقد غواصات بين فرنسا وأستراليا، وفق حديثه لوكالة رويترز.

فيما رفض وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان التلميح بأن فرنسا معزولة في الاتحاد الأوروبي في ردها على صفقة "أوكس"، وقال: "لا أعتقد أننا وحدنا في هذا، لم ينتهِ الأمر بعد"، واصفاً الصفقة بـ"طعنة في الظهر".

ولدى سؤاله عن سبب عدم استدعاء فرنسا لسفيرتها في المملكة المتحدة قال لودريان إن دور بريطانيا كان "انتهازياً"، واصفاً إياها بأنها "العجلة الخامسة في العربة".

وأكد مراقبون للوضع أن فرنسا لديها الآن "شعور عميق بالخيانة"، لأنها أقامت شراكة استراتيجية مع أستراليا، قبل أن تتخلص منها الأخيرة وتتفاوض وراء ظهرها مع اثنين من حلفاء الناتو، أمريكا وبريطانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us