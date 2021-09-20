سياسة
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وزيرة أمريكية: التخلف عن سداد الديون سيضعف أمريكا ويثير أزمة مالية تاريخية
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية إن الأزمة الناجمة عن التخلف عن السداد ستؤدي إلى تفاقم الضرر الناجم عن استمرار جائحة كورونا، مما يؤدي إلى اضطراب الأسواق ووقوع الاقتصاد الأمريكي في ركود.
وزيرة أمريكية: التخلف عن سداد الديون سيضعف أمريكا ويثير أزمة مالية تاريخية
وزيرة الخزانة الأمريكية: التخلف عن سداد الديون سيضعف أمريكا / Getty Images
20 سبتمبر 2021

ناشدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الكونجرس من جديد رفع الحد الأقصى للديون الاتحادية قائلة إن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة سيثير أزمة مالية تاريخية.

وقالت يلين في مقال رأي بصحيفة وول ستريت جورنال إن الأزمة الناجمة عن التخلف عن السداد ستؤدي إلى تفاقم الضرر الناجم عن استمرار جائحة فيروس كورونا، مما يؤدي إلى اضطراب الأسواق ووقوع الاقتصاد الأمريكي في ركود مرة أخرى مع فقد ملايين الوظائف وارتفاع دائم في الفائدة.

وأضافت يلين: "سنخرج من هذه الأزمة أمة أضعف بشكل دائم"، مشيرة إلى أن الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة كانت ميزة استراتيجية.

ولم تحدد يلين جدولاً زمنياً جديداً لاحتمال التخلف عن السداد، لكنها وصفت الضرر الاقتصادي الذي قد يقع على المستهلكين من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض أسعار الأصول.

وسبق أن قالت يلين إن التخلف عن السداد قد يحدث خلال أكتوبر/تشرين الأول عندما تستنفد وزارة الخزانة احتياطياتها النقدية وقدرتها على الاقتراض غير العادية، في ظل الحد الأقصى للدين البالغ 28.4 تريليون دولار.

ويرفض الجمهوريون دعم زيادة أو تعليق الحد الأقصى البالغ 28.4 مليار دولار. وقال السناتور الأمريكي بيل كاسيدي في وقت سابق في شبكة "NBC" إن الديمقراطيين يريدون زيادة الحد الأقصى للاقتراض لتمويل الإنفاق على "قائمة الرغبات الديمقراطية" الذي يبلغ حجمه تريليونات الدولارات.

وقالت يلين إن الحد الأقصى للديون يتعلق بسداد التزامات الإنفاق السابقة. وأضافت أن الانتظار لفترة طويلة لرفع الحد الأقصى للديون يمكن أن يتسبب في أضرار، مشيرة إلى أزمة الحد الأقصى للديون عام 2011 التي دفعت الحكومة الاتحادية إلى حافة التخلف عن السداد وأدت إلى خفض التصنيف الائتماني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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