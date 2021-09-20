أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين جولة تفقدية في مبنى "البيت التركي" في مدينة نيويورك الأمريكية.

واستمع أردوغان إلى معلومات حول المبنى الجديد من مسؤولي "البيت التركي" الذي يعتزم افتتاحه رسمياً اليوم.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمبنى "البيت التركي" متعدد الأغراض نحو 20 ألف متر مربع، وبطوابقه الـ35 يقف شاخصاً مقابل مبنى الأمم المتحدة بارتفاع 171 متراً.

ويضم المبنى حالياً البعثة التركية الدائمة للأمم المتحدة والقنصلية العامة في نيويورك بالإضافة إلى قاعات اجتماعات ومعارض ومساكن ومرأب سيارات للموظفين.

وفي سياق متصل استقبل الرئيس التركي ممثلين عن الجالية المسلمة في الولايات المتحدة، وجرى اللقاء فجر الاثنين بشكل مغلق في مبنى مركز مانهاتن بمدينة نيويورك.

وليل الأحد-الاثنين وصل الرئيس التركي إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.