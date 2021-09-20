سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يتفقد "البيت التركي" ويلتقي ممثلي الجالية المسلمة بالولايات المتحدة
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولة تفقدية في مبنى البيت التركي بنيويورك قبل افتتاحه اليوم، فيما التقى ممثلي الجالية المسلمة في مانهاتن.
أردوغان يتفقد "البيت التركي" ويلتقي ممثلي الجالية المسلمة بالولايات المتحدة
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ممثلين عن الجالية المسلمة في الولايات المتحدة في لقاء مغلق بمانهاتن / AA
20 سبتمبر 2021

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين جولة تفقدية في مبنى "البيت التركي" في مدينة نيويورك الأمريكية.

واستمع أردوغان إلى معلومات حول المبنى الجديد من مسؤولي "البيت التركي" الذي يعتزم افتتاحه رسمياً اليوم.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمبنى "البيت التركي" متعدد الأغراض نحو 20 ألف متر مربع، وبطوابقه الـ35 يقف شاخصاً مقابل مبنى الأمم المتحدة بارتفاع 171 متراً.

ويضم المبنى حالياً البعثة التركية الدائمة للأمم المتحدة والقنصلية العامة في نيويورك بالإضافة إلى قاعات اجتماعات ومعارض ومساكن ومرأب سيارات للموظفين.

وفي سياق متصل استقبل الرئيس التركي ممثلين عن الجالية المسلمة في الولايات المتحدة، وجرى اللقاء فجر الاثنين بشكل مغلق في مبنى مركز مانهاتن بمدينة نيويورك.

وليل الأحد-الاثنين وصل الرئيس التركي إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us