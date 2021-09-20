سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | طالب مسلح يقتل 8 أشخاص ويصيب آخرين في جامعة روسية
هاجم طالب مسلح، حرم جامعة بيرم الروسية، وقتل 8 أشخاص وأصاب آخرين بجروح.
شاهد | طالب مسلح يقتل 8 أشخاص ويصيب آخرين في جامعة روسية
صور بثها الإعلام الروسي للطالب المسلح
20 سبتمبر 2021

قالت سلطات إنفاذ القانون إن طالباً مسلحاً فتح النار في جامعة بمدينة بيرم الروسية الاثنين، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

وقال متحدث باسم الجامعة والشرطة إن المسلح اعتُقل بعد قليل من الحادثة التي وقعت في جامعة بيرم التي تبعد نحو 1300 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة موسكو.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية طلاباً يقفزون من نوافذ الطابق الأول للفرار من البناية.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية، المسؤولة عن التحقيقات في الجرائم الكبرى، إن المسلح طالب في الجامعة.

وأفادت الخدمة الصحفية بجامعة بيرم الحكومية بأن الجاني استخدم ما يسمى بالسلاح الناري "الصادم"، وهو سلاح صُمّم لإطلاق مقذوفات مطاطية أو بلاستيكية غير قاتلة، ولكن يمكن تعديله لإطلاق ذخيرة أخرى.

وحبس طلاب وموظفو الجامعة أنفسهم في الغرف، وحثّت الجامعة أولئك الذين يمكنهم مغادرة الحرم الجامعي على ذلك.

وليس من المؤكد عدد الجرحى، إذ تفاوت في التقارير بين ستة و14، ولم يتضح ما إذا كان أي من هؤلاء أصيب جراء القفز من المبنى.

وتقع بيرم على بعد نحو 1100 كيلومتر شرق موسكو، ويبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، وعدد الطلاب في الجامعة نحو 12000 طالب.

ولم ترد معلومات فورية عن هوية المسلح أو الدافع المحتمل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us