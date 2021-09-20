ذكر موقع "واللا" العبري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو "سخر" من الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما قلّد حركة للأخير خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي نفتالي بينيت.

وقال الموقع العبري مساء الأحد في بث مباشر عبر صفحته الرسمية إن نتنياهو سخر من الرئيس الأمريكي عندما قلّد لغة جسده خلال بث مباشر "بإمالة رأسه إلى أسفل إشارة إلى استغراق جو بايدن في النوم"‎.

وجاء ذلك خلال تطرق زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق نتنياهو إلى اللقاء الذي جمع بينيت ببايدن قبل أسابيع في البيت الأبيض، في بث مباشر للقاء جمعه بصحفيين ونشره على صفحته الشخصية عبر موقع فيسبوك.

وعندما سئل نتنياهو عن لقاء نفتالي مع بايدن أجاب: "لقد سمعت أن بايدن كان منصتاً للغاية".

وخلال إجابته عن السؤال قلد نتنياهو بايدن بـ"إمالة رأسه"، في تلميح بأن بايدن استغرق في النوم خلال الاجتماع مع نفتالي بينيت.

ولاحقاً أصدر حزب الليكود (يرأسه نتنياهو) بياناً قال فيه: "على عكس الصورة المشوهة التي بثتها وسائل الإعلام (العبرية) فإن رئيس الوزراء السابق نتنياهو لم يوجه انتقاداً إلى الرئيس بايدن الذي يعرفه ويفخر به صديقاً لإسرائيل منذ 40 عاماً".

وتابع بأن "نقد نتنياهو كان موجهاً إلى بينيت فحسب، الذي استغرق في الحديث خلال زيارته للبيت الأبيض في مواضيع ليست ذات أهمية".

وفي 27 أغسطس/آب الماضي استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي نفتالي بينيت بالبيت الأبيض، في أول لقاء جمع الرجلين منذ توليهما منصبيهما هذا العام، وبحثا معاً عدة ملفات بينها الملف الإيراني وعملية السلام بالشرق الأوسط.