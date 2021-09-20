سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | نتنياهو يسخر من بايدن ببث مباشر وحزب الليكود يعلّق
قال موقع "واللا" العبري إن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو سخر من الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء لقائه مع بينيت، وحزب "الليكود" يوضح الملابسات.
شاهد | نتنياهو يسخر من بايدن ببث مباشر وحزب الليكود يعلّق
نتنياهو سخر من بايدن عندما قلّد حركة للأخير
20 سبتمبر 2021

ذكر موقع "واللا" العبري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو "سخر" من الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما قلّد حركة للأخير خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي نفتالي بينيت.

وقال الموقع العبري مساء الأحد في بث مباشر عبر صفحته الرسمية إن نتنياهو سخر من الرئيس الأمريكي عندما قلّد لغة جسده خلال بث مباشر "بإمالة رأسه إلى أسفل إشارة إلى استغراق جو بايدن في النوم"‎.

وجاء ذلك خلال تطرق زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق نتنياهو إلى اللقاء الذي جمع بينيت ببايدن قبل أسابيع في البيت الأبيض، في بث مباشر للقاء جمعه بصحفيين ونشره على صفحته الشخصية عبر موقع فيسبوك.

وعندما سئل نتنياهو عن لقاء نفتالي مع بايدن أجاب: "لقد سمعت أن بايدن كان منصتاً للغاية".

وخلال إجابته عن السؤال قلد نتنياهو بايدن بـ"إمالة رأسه"، في تلميح بأن بايدن استغرق في النوم خلال الاجتماع مع نفتالي بينيت.

ولاحقاً أصدر حزب الليكود (يرأسه نتنياهو) بياناً قال فيه: "على عكس الصورة المشوهة التي بثتها وسائل الإعلام (العبرية) فإن رئيس الوزراء السابق نتنياهو لم يوجه انتقاداً إلى الرئيس بايدن الذي يعرفه ويفخر به صديقاً لإسرائيل منذ 40 عاماً".

وتابع بأن "نقد نتنياهو كان موجهاً إلى بينيت فحسب، الذي استغرق في الحديث خلال زيارته للبيت الأبيض في مواضيع ليست ذات أهمية".

وفي 27 أغسطس/آب الماضي استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي نفتالي بينيت بالبيت الأبيض، في أول لقاء جمع الرجلين منذ توليهما منصبيهما هذا العام، وبحثا معاً عدة ملفات بينها الملف الإيراني وعملية السلام بالشرق الأوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us