علمت سيدة تركية بحملها بعد خضوعها لفحوصات كورونا واختبارات حمل في نفس الوقت، لتنتهي قصتها نهاية سعيدة بإنجابها 4 توائم.

وبدأت القصة قبل أشهر عندما ظهرت أعراض فيروس كورونا على التركية عائشة كيلينتش ذات الـ32 عاماً، لتتوجه إلى المستشفى في ولاية مرسين التي تعيش فيها، وتخضع لفحوصات كورونا وفحوصات للحمل لتكتشف أنها حامل في نفس الوقت الذي أصيبت فيه بالفيروس.

وبعد أن تمكنت من التغلب على المرض اكتملت فرحة العائلة باكتشافها أن الأم حامل بـ4 توائم.

توجهت العائلة إلى مدينة أنطاليا لمتابعة الحمل، وهناك أنجبت كيلينتش في الأسبوع الـ32 من الحمل، 4 طفلات تراوحت أوزانهن بين 1.4-1.6 كغم.

وأطلقت العائلة على بناتها الأربع ذوات الأشهر الثلاثة أسماء "ألمينا نيدا" و"أينورا نيسان" و"عليا إيدا" و"آريا إلا".

وبعد أن مكثوا في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة نحو 57 يوماً جرى إخراج الأطفال من المستشفى، وهم اليوم يعيشون في كنف والديهم.