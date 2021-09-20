سياسة
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تحالفوا مع الاستعمار.. ماكرون يعلن مشروع قانون تعويض "للحركيين" الجزائريين
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن عن مشروع قانون "تعويض" لـ"الحركيين الجزائريين" الذين حاربوا إلى جانب الاستعمار الفرنسي خلال حرب التحرير الجزائرية.
تحالفوا مع الاستعمار.. ماكرون يعلن مشروع قانون تعويض "للحركيين" الجزائريين
ماكرون خلال تكريمه ممثلين عن الحركيين الذين حاربوا إلى جانب الاستعمار / Reuters
20 سبتمبر 2021

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين عن مشروع قانون "تعويض" لـ"الحركيين الجزائريين" الذين حاربوا إلى جانب الاستعمار الفرنسي خلال حرب التحرير الجزائرية.

ويترأس ماكرون اليوم حفل استقبال بقصر الإليزيه "لتكريم الحركيين" الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا في حرب التحرير الجزائرية بين الأعوام 1954 و1962.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية منها قناة "فرانس 24"، أن ماكرون أعلن عن مشروع قانون "تعويض" لـ"الحركيين الجزائريين" وطلب "الصفح" منهم.

ومن المقرر أن يكشف الرئيس الفرنسي اليوم عن إجراءات جديدة تهدف إلى إعادة الاعتبار "للحركيين" المعروفين باسم "الحركي".

وقد أعد مؤرخون فرنسيون بالتنسيق مع جمعيات وممثلين عن "الحركي" تقريراً من 188 صفحة عن وضع "الحركيين" الجزائريين وعائلاتهم منذ أن وصلوا إلى فرنسا بعد إعلان اتفاق وقف النار في 19 مارس/آذار 1962 الذي مهد الطريق لاستقلال الجزائر في 5 يوليو/تموز من العام ذاته.

ويحمل التقرير عنوان "فرنسا تكن الاحترام والتقدير للحركي"، ويتضمن 56 إجراء أبرزها إنشاء "صندوق للتضامن ومساعدة الحركي" بقيمة 40 مليون يورو هدفه تقديم الدعم المالي لهم ولعائلاتهم وتمويل بعض المشاريع الاقتصادية، وفق القناة نفسها.

وكان ماكرون أثار قبل أعوام الكثير من الانتقادات في الأوساط السياسية الفرنسية وجمعيات "الحركي" عندما صرح بأن الاحتلال الفرنسي للجزائر كان "جريمة ضد الإنسانية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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