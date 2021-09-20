سياسة
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رئيس إيران يشكر نظيره الإماراتي ويعرب عن أمله توطيد العلاقات بين البلدين
أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن أمله توطيد العلاقات مع الإمارات، موجهاً رسالة شكر إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
رئيس إيران يشكر نظيره الإماراتي ويعرب عن أمله توطيد العلاقات بين البلدين
الرئيس الإيراني عبَّر عن "تقديره واحترامه" لما تضمنته رسالة الرئيس الإماراتي، متمنياً له دوام الصحة والعافية              / Reuters
20 سبتمبر 2021

وجّه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الشكر إلى نظيره الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على تهنئته بمناسبة انتخابه رئيساً للبلاد، معرباً عن أمله توطيد العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) التي أشارت إلى أن رسالة الشكر من رئيسي كانت رداً على تهنئة الشيخ خليفة له، بتنصيبه رئيساً لإيران.

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله بتنمية العلاقات بين طهران وأبو ظبي، وخصوصاً فيما يتعلق بالشق الاقتصادي منها، نظراً إلى ما يملكه البلدان من إمكانيات اقتصادية كبيرة.

وجاء في الخبر الذي نشرته الوكالة أن الرئيس الإيراني عبَّر عن "تقديره واحترامه" لما تضمنته رسالة الرئيس الإماراتي، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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