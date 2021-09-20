وجّه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الشكر إلى نظيره الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على تهنئته بمناسبة انتخابه رئيساً للبلاد، معرباً عن أمله توطيد العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) التي أشارت إلى أن رسالة الشكر من رئيسي كانت رداً على تهنئة الشيخ خليفة له، بتنصيبه رئيساً لإيران.

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله بتنمية العلاقات بين طهران وأبو ظبي، وخصوصاً فيما يتعلق بالشق الاقتصادي منها، نظراً إلى ما يملكه البلدان من إمكانيات اقتصادية كبيرة.

وجاء في الخبر الذي نشرته الوكالة أن الرئيس الإيراني عبَّر عن "تقديره واحترامه" لما تضمنته رسالة الرئيس الإماراتي، متمنياً له دوام الصحة والعافية.