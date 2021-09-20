حذرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من أن من المتوقع أن يصطدم كويكب ضخم بحجم ساعة "بيغ بن" الشهيرة بمدار الأرض اليوم الاثنين، وفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ويسافر الكويكب بسرعة هائلة تقدر بـ50 ألف ميل في الساعة، أي 80.467 كم/الساعة.

وستقترب الصخرة الفضائية المعروفة باسم 2021RL3، التي يتراوح عرضها بين 160 قدماً و360 قدماً، من مدار كوكبنا إلى مسافة تبلغ 1.8 ميل من الأرض (2.9 كم) في 20 سبتمبر/أيلول، نحو الساعة 10:30 مساء بتوقيت غرينتش.

ويبعد القمر 238,855 ميلاً فقط للمقارنة، وبالتالي تقدر مسافة اقتراب الكويكب من الأرض بنحو 7 أضعاف المسافة إلى القمر، لذلك فهو لا يشكل تهديداً مباشراً لكوكبنا، وفقاً للوكالة الأمريكية.