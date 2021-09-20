سياسة
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محتجون يغلقون ميناء بورتسودان والسلطات تعلّق صدور صحيفتين على خلفية الأحداث
أغلق محتجون ميناء السودان الرئيسي على البحر الأحمر مجدداً، احتجاجاً على اتفاق السلام الموقع في جوبا، فيما أعلنت السلطات تعليق صدور صحيفتين لمدة 3 أيام، على خلفية "دعوتهما إلى العنف"، إثر نشرهما إعلاناً يدعم احتجاجات الشرق.
محتجون يغلقون ميناء بورتسودان والسلطات تعلّق صدور صحيفتين على خلفية الأحداث
محتجون يغلقون لليوم الرابع ميناء بورتسودان اعتراضاً على اتفاق السلام / مواقع التواصل
20 سبتمبر 2021

أعلنت السلطات السودانية، الاثنين، تعليق صدور صحيفتين لمدة 3 أيام، على خلفية "دعوتهما إلى العنف"، إثر نشرهما إعلاناً يدعم احتجاجات ينظمها مجلس قبلي، شرقي البلاد.

جاء ذلك حسب بيان للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات (رسمي)، وتصريح رئيسي تحرير صحيفتي "الانتباهة" و"الصيحة" لمراسل الأناضول.

وقال المجلس إنه قرر "تعليق صدور صحيفتي الصيحة والانتباهة (خاصتان)، لمدة 3 أيام تبدأ من الثلاثاء، بعد نشرهما إعلاناً لجهة غير معروفة وغير مسجلة قانونياً هي التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان، تدعو إلى إغلاق الطرق القومية".

وأشار إلى أنّ "الصحيفتين خالفتا المادة 57 من الوثيقة الدستورية لعام 2019 تعديل 2020، والمادة 26 من قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009، اللتين تدعوان وسائل الإعلام كافة إلى عدم الكراهية الدينية أو العرقية أو الثقافية أو الدينية أو الدعوة إلى العنف أو الحرب".

من جانبه قال رئيس تحرير صحيفة الانتباهة، أحمد يوسف التاي، للأناضول: "الاحتجاجات في شرق السودان سلمية، وتكفل الوثيقة الدستورية التظاهر السلمي للمدنيين ولذلك نشرنا الإعلان".

وأشار إلى أن المستشار القانوني تقدم باستئناف قانوني لوقف تعليق صدور الصحيفة.

فيما أبدى رئيس تحرير صحيفة الصيحة، الغالي شقيفات، استغرابه من "استخدام مجلس الصحافة للقوانين القامعة للحريات منذ عهد النظام البائد (نظام الرئيس المعزول عمر البشير)".

وأشار شقيفات إلى أنهم بصدد رفع استئناف (لدى المحكمة) في قرار تعليق الصحيفة.

ولليوم الرابع على التوالي، يواصل أنصار المجلس الأعلى لقبائل البجا (يتبع التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان) إغلاق مواني بالبحر الأحمر وطريق قومي يربط العاصمة الخرطوم بمدينة بورتسودان (شرق).

وفي أكتوبر/تشرين الأول وقعت الحكومة الانتقالية السودانية في مدينة جوبا، اتفاق سلام تاريخياً مع عدد من الحركات التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق عمر البشير، بسبب التهميش الاقتصادي والسياسي لهذه المناطق.

وفي الشهر نفسه وبعد التوقيع، احتجت قبائل البجه في شرق السودان وأغلقت ميناء بورتسودان العام الماضي لمدة أيام، اعتراضاً على عدم تمثيلهم في الاتفاق.

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير" وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقاً للسلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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