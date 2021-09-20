سياسة
2 دقيقة قراءة
الرياض: نؤكد التزامنا الاستخدام السلمي للطاقة النووية
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، يقول إن بلاده ملتزمة الاستخدام السلمي للطاقة النووية في المجالات المختلفة، بما فيها المشروع الوطني للطاقة الذرية. كما يؤكد الوزير وجود تعاون وثيق بين المملكة ووكالة الطاقة الذرية.
الرياض: نؤكد التزامنا الاستخدام السلمي للطاقة النووية
وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان يشدد على ضرورة التزام الدول بمعاهدة الانتشار النووي / Reuters
20 سبتمبر 2021

قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، إن بلاده ملتزمة الاستخدام السلمي للطاقة النووية في المجالات المختلفة، ويشمل ذلك المشروع الوطني للطاقة الذرية.

وأضاف الوزير في كلمته خلال اجتماعات وكالة الطاقة الذرية، الاثنين، أن المملكة "تتعاون في تطوير مشروعها بشكل وثيق مع وكالة الطاقة الذرية".

ومنذ 4 سنوات، بدأت السعودية فكرة إنشاء مشروعها الوطني للطاقة الذرية الهادف للاستخدام السلمي، ويتكون من المفاعلات النووية الكبيرة ذات قدرة كهربائية تقدر بين 1200 و1600 ميغاوات من السعة الكهربائية للمفاعل الواحد.

وفي أبريل/نيسان 2016، أعلنت السعودية، التي تعد أكبر مُصدر للنفط في العالم، رؤيتها المستقبلية 2030، وتستهدف توليد طاقة متجددة تصل إلى 9.5 غيغاوات بحلول 2023، لا سيما من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتابع ابن سلمان: "نشدد على ضرورة التزام الدول معاهدةَ الانتشار النووي، مع الحفاظ على حقها في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، واستثمار ثرواتها الطبيعية في ظل بيئة آمنة من التهديدات النووية".

وقال إن المملكة تطالب المجتمع الدولي بتحقيق الهدف الأسمى بالنزع الكامل عملياً للأسلحة النووية، لتحقيق بنود المعاهدة، معرباً عن قلق بلاده حيال عدم التزام إيران وعدم شفافية برنامجها النووي.

وأشار إلى تأكيد بلاده على ضرورة التصدي للانتشار النووي في الشرق الأوسط، بما يقتضي ضرورة التعامل مع الخطر النووي الإسرائيلي، الذي يهدد أمن الشرق الأوسط والعالم أجمع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us