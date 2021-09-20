سياسة
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شنطوب ينتقد تصريحات نمساوية قللت من أهمية الدور التركي في ملف الهجرة
رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، يصف خلال زيارته مدريد، تصريحات رئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورتس التي تقلل من مساهمة تركيا في ملف اللاجئين، بأنها "منفصمة عن الواقع".
شنطوب ينتقد تصريحات نمساوية قللت من أهمية الدور التركي في ملف الهجرة
شنطوب يصف تصريحات رئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورتس بشأن ملف اللاجئين بأنها منفصمة عن الواقع / AA
20 سبتمبر 2021

وصف رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، تصريحات رئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورتس التي تقلل من مساهمة تركيا في ملف اللاجئين، بأنها "منفصمة عن الواقع".

جاء ذلك خلال مشاركة شنطوب في حلقة نقاش نظمها "مركز دراسات العلاقات الدولية" التابع لجامعة IE Business الإسبانية، ضمن أعمال زيارته الرسمية الحالية إلى مدريد .

وقال شنطوب رداً على تصريحات كورتس، التي قلل فيها من الدور الذي تلعبه أنقرة في ملف الهجرة وموقفها الداعي للتهدئة في أفغانستان، "تركيا هي الدولة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين".

وأضاف: "يعيش في تركيا نحو 4 ملايين سوري منذ 10 سنوات، ويتلقون أفضل الخدمات الصحية والتعليمية".

وأكد شنطوب على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بتحمل المسؤوليات المترتبة على أزمة الهجرة، مشيراً إلى أن المنطقة تشهد العديد من المتغيرات والتحديدات المهمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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