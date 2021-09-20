سياسة
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بعد إجرائها اختبارات سريرية.. فايزر تنصح بمنح الأطفال جرعات مخفضة من لقاحها
شركة "فايزر" للصناعات الدوائية، تنصح بمنح جرعات "مخفضة" من لقاحها المضاد لكورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 11 عاماً. يأتي ذلك بعد دراسات نشرت الشركة نتائجها على موقعها الإلكتروني، مؤكدة فيها أن اللقاح "آمن".
بعد إجرائها اختبارات سريرية.. فايزر تنصح بمنح الأطفال جرعات مخفضة من لقاحها
شركة فايزر أجرت الاختبارات على 4 آلاف و500 طفل بين عمر الستة أشهر و11 عاماً في عدة دول / AFP
20 سبتمبر 2021

نصحت شركة "فايزر" للصناعات الدوائية، الاثنين، بمنح جرعات "مخفضة" من لقاحها المضاد لكورونا للأطفال بين 5 أعوام إلى 11 عاماً.

جاء ذلك في إعلان الشركة عن نتائج الاختبارات السريرية التي أجراها تحالف "فايزر ـ بيونتيك" على لقاحهما المضاد لكورونا.

وأجريت الاختبارات على 4 آلاف و500 طفل بين عمر الستة أشهر و11 عاماً في الولايات المتحدة وفنلندا وبولندا وإسبانيا.

وخلصت الدراسات، التي نُشرت نتائجها على موقع شركة فايزر الإلكتروني، إلى أن اللقاح "آمن"، ولديه استجابة مناعية "قوية" للأطفال بين عمر 5 أعوام و11 عاماً.

وقال التحالف إنه سيجري إعطاء اللقاح للأطفال "بجرعة أقل"، عن تلك المعطاة للأشخاص البالغين، وما هم فوق 12 عاماً.

وأفاد بأنه سيتقدم للحصول على موافقة على استخدامه من الجهات المعنية بمنح القاحات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحول العالم "في أقرب وقت ممكن".

ووفقاً للتحالف، سيجري إعطاء الأطفال في الفئة العمرية من 5 أعوام إلى 11 عاماً جرعتين تعادلان ثلث ما أُعطِي للبالغين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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