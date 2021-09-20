نصحت شركة "فايزر" للصناعات الدوائية، الاثنين، بمنح جرعات "مخفضة" من لقاحها المضاد لكورونا للأطفال بين 5 أعوام إلى 11 عاماً.

جاء ذلك في إعلان الشركة عن نتائج الاختبارات السريرية التي أجراها تحالف "فايزر ـ بيونتيك" على لقاحهما المضاد لكورونا.

وأجريت الاختبارات على 4 آلاف و500 طفل بين عمر الستة أشهر و11 عاماً في الولايات المتحدة وفنلندا وبولندا وإسبانيا.

وخلصت الدراسات، التي نُشرت نتائجها على موقع شركة فايزر الإلكتروني، إلى أن اللقاح "آمن"، ولديه استجابة مناعية "قوية" للأطفال بين عمر 5 أعوام و11 عاماً.

وقال التحالف إنه سيجري إعطاء اللقاح للأطفال "بجرعة أقل"، عن تلك المعطاة للأشخاص البالغين، وما هم فوق 12 عاماً.

وأفاد بأنه سيتقدم للحصول على موافقة على استخدامه من الجهات المعنية بمنح القاحات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحول العالم "في أقرب وقت ممكن".

ووفقاً للتحالف، سيجري إعطاء الأطفال في الفئة العمرية من 5 أعوام إلى 11 عاماً جرعتين تعادلان ثلث ما أُعطِي للبالغين.