قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن المبنى الجديد لـ"البيت التركي" في نيويورك يعكس قوة تركيا المتصاعدة.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في مراسم افتتاح المبنى، الذي يقع مقابل مقر الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس أردوغان أن "تركيا شيّدت صرحاً يعكس عظمتها وقوتها المتصاعدة".

وأضاف: "مبنى البيت التركي سيكون انعكاساً لمكانة بلادنا في المجتمع الدولي وهي تتجه نحو مئوية تأسيس جمهوريتنا في 2023".

وأكد أردوغان في كلمته أنّ البيت التركي "يعبّر عن نجاح جمهوريتنا وأهدافنا، ونحن جاهزون للمساعدة في تنفيذ القرارات الأممية".

مشيراً إلى أنّه سيكون له دور فعّال في تطوير علاقات تركيا الدبلوماسية، داعياً "الجالية التركية والعاملين هنا إلى أن يكونوا خير ممثلين لدولتنا".

وكان الرئيس التركي قد أجرى جولة تفقدية في مبنى "البيت التركي" قبيل افتتاحه.

واستمع أردوغان إلى معلومات حول المبنى الجديد من مسؤولي "البيت التركي".

وتبلغ المساحة الإجمالية لمبنى "البيت التركي" متعدد الأغراض نحو 20 ألف متر مربع، وبطوابقه الـ35 يقف شاخصاً مقابل مبنى الأمم المتحدة بارتفاع 171 متراً.

ويضم المبنى حالياً البعثة التركية الدائمة للأمم المتحدة والقنصلية العامة في نيويورك، بالإضافة إلى قاعات اجتماعات ومعارض، ومساكن ومرأب سيارات للموظفين.

وليل الأحد/الاثنين، وصل الرئيس التركي، إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمعة في مدينة نيويورك.