سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: البيت التركي  يعكس عظمة تركيا وقوتها المتصاعدة
شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مراسم افتتاح "البيت التركي" الذي يقع مقابل مقر الأمم المتحدة. وأكد في كلمة له أنّ المبنى الجديد لـ"البيت التركي" في نيويورك يعكس قوة تركيا المتصاعدة.
أردوغان: البيت التركي  يعكس عظمة تركيا وقوتها المتصاعدة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفتتح "البيت التركي" في نيويورك / AA
20 سبتمبر 2021

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن المبنى الجديد لـ"البيت التركي" في نيويورك يعكس قوة تركيا المتصاعدة.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في مراسم افتتاح المبنى، الذي يقع مقابل مقر الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس أردوغان أن "تركيا شيّدت صرحاً يعكس عظمتها وقوتها المتصاعدة".

وأضاف: "مبنى البيت التركي سيكون انعكاساً لمكانة بلادنا في المجتمع الدولي وهي تتجه نحو مئوية تأسيس جمهوريتنا في 2023".

وأكد أردوغان في كلمته أنّ البيت التركي "يعبّر عن نجاح جمهوريتنا وأهدافنا، ونحن جاهزون للمساعدة في تنفيذ القرارات الأممية".

مشيراً إلى أنّه سيكون له دور فعّال في تطوير علاقات تركيا الدبلوماسية، داعياً "الجالية التركية والعاملين هنا إلى أن يكونوا خير ممثلين لدولتنا".

وكان الرئيس التركي قد أجرى جولة تفقدية في مبنى "البيت التركي" قبيل افتتاحه.

واستمع أردوغان إلى معلومات حول المبنى الجديد من مسؤولي "البيت التركي".

وتبلغ المساحة الإجمالية لمبنى "البيت التركي" متعدد الأغراض نحو 20 ألف متر مربع، وبطوابقه الـ35 يقف شاخصاً مقابل مبنى الأمم المتحدة بارتفاع 171 متراً.

ويضم المبنى حالياً البعثة التركية الدائمة للأمم المتحدة والقنصلية العامة في نيويورك، بالإضافة إلى قاعات اجتماعات ومعارض، ومساكن ومرأب سيارات للموظفين.

وليل الأحد/الاثنين، وصل الرئيس التركي، إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمعة في مدينة نيويورك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us