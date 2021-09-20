سياسة
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الاتحاد الأوروبي يعتبر المعاملة التي تلقتها فرنسا "غير مقبولة"
الاتحاد الأوروبي يستنكر الطريقة التي عاملت بها الولايات المتحدة وأستراليا، فرنسا بشأن صفقة الغواصات، ويعتبر الطريقة "غير مقبولة". كانت العلاقات بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى، قد دخلت أزمة مفتوحة بعد إلغاء الصفقة الخميس.
الاتحاد الأوروبي يعتبر المعاملة التي تلقتها فرنسا "غير مقبولة"
وزراء خارجية دول الاتحاد سيدرسون مساء الاثنين عواقب هذا التحالف خلال اجتماع في نيويورك  / Reuters
20 سبتمبر 2021

استنكر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، الطريقة التي عاملت بها الولايات المتحدة وأستراليا، فرنسا بشأن صفقة الغواصات، واعتبر الطريقة "غير مقبولة".

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها، رئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فون دير لايين، لشبكة CNN الأمريكية.

وقالت: "عومل أحد أعضاء (الاتحاد الأوروبي) بطريقة غير مقبولة. نريد أن نعرف ما الذي حصل ولماذا".

ودخلت العلاقات بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى، أزمة مفتوحة، الخميس، بعد إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية عاملة بالوقود النووي.

وبلغت قيمة العقد الفرنسي عندما جرى توقيعه عام 2016، 50 مليار دولار أسترالي (ما يعادل 36,5 مليار دولار أمريكي أو 31 مليار يورو).

وإلغاء الصفقة دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه "خيانة وطعنة في الظهر".

كما أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التكتل "يأسف" لعدم إبلاغه بشأن الاتفاقية الأمنية المبرمة بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا لمنطقة المحيطين الهندي والهادي.

وسيدرس وزراء خارجية دول الاتحاد مساء الاثنين عواقب هذا التحالف خلال اجتماع في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويقول الناطق باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، "هذه أول فرصة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة تداعيات وعواقب الاتفاق برمته، لا المشكلة بين فرنسا وأستراليا فحسب، بل تداعيات التحالف الأسترالي البريطاني الأمريكي برمّته".

وأوضح: "سيستمر الاجتماع ساعتين وسيصدر بوريل إعلاناً بشأنه"

مصدر:TRT عربي - وكالات
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