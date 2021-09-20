سياسة
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تعرّف البرامج السياسية للمرشحين من أصول عربية في انتخابات البرلمان الألماني
مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في ألمانيا المقررة في 26 سبتمبر/أيلول 2021، يسعى المرشحون من أصول عربية أيضاً إلى دخول الـ"بوندستاغ"، للمساهمة في صنع القرار السياسي.
تعرّف البرامج السياسية للمرشحين من أصول عربية في انتخابات البرلمان الألماني
يترشح في الانتخابات التشريعية الألمانية 9 من أصول عربية
20 سبتمبر 2021

يسعى المرشحون من أصول عربية في الانتخابات العامة في ألمانيا المقررة في 26 سبتمبر/أيلول 2021، إلى دخول البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاغ)، للمساهمة في صنع القرار السياسي. فمن هم؟ وما طبيعة برامجهم السياسية؟

تشغل المحامية أميرة محمد علي منصب الرئيسة المشتركة للكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البوندستاغ الحالي، وهي المرشحة الأولى للحزب في ولاية سكسونيا السفلى.

ينحدر والدها من مصر وأمها ألمانية. تقول إنّ هدفها رفع الأجور ومكافحة الفقر، خصوصاً بالنسبة للأطفال والمتقاعدين. وتقديم رعاية صحية وتعليم جيد للجميع.

ترشحت الكاتبة والباحثة في الدراسات الإسلامية لمياء قدور، المنحدرة من أصول سورية، عن حزب الخضر في مدينة دويسبورغ.

تقول إن غايتها المساهمة في وضع "قانون هجرة حقيقي"، وهو من المطالب الأساسية لحزبها، بالإضافة إلى انتهاج سياسة "خضراء" تقوم على التعددية والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم.

يترشح المدرب المهني أنس القرعان، المنحدر من الأردن، عن الخضر في مدينة دوسلدورف وهو أصغر مرشح للبرلمان الألماني.

يعمل القرعان مدرباً مهنياً في وزارة الاقتصاد، وهدفه من الترشح الاندماج وتسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقول إنه يريد أن يعكس البرلمان الألماني التنوع في المجتمع الألماني.

درست سناء عبدي الحقوق، وهي مرشحة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مدينة كولونيا. والدها ألماني ووالدتها مغربية.

تقول إنها تسعى للقضاء على الفقر لدى الأطفال وتحسين جودة التعليم المقدم إليهم.

يترشح علي الديلمي، من أصول يمنية، عن حزب اليسار في مدينة غيسن، وهو من مواليد صنعاء.

يشغل منذ عام 2012 منصب المتحدث باسم "مجموعة العمل الاتحادية للهجرة والاندماج ومكافحة العنصرية" للحزب، ومن شعاراته العدالة الاجتماعية وفرض ضريبة على الثروة.

درست ياسمين عطية العلوم الإسلامية والإثنيات الأوروبية، وهي مرشحة عن حزب الخضر في فرايبورغ.

تقول عطية إن هدفها وضع لوائح هادفة وواضحة لهجرة العمل والهجرة بالإضافة إلى تطوير قوانين اللجوء في ألمانيا.

أيمن ذبيان، لبناني الأصل ويعيش في ألمانيا منذ الثمانينيات، وهو مرشح مستقل في العاصمة برلين.

من أهدافه مساعدة المهاجرين في الاندماج بشكل أفضل والعمل على سن قوانين تسهل ذلك.

تنحدر المرشحة الأولى عن حزب اليسار في مدينة فولدا نهى الشريف من الصومال. درست العلوم السياسية، وتقول إن غايتها مكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية.

يترشح محمد طويل، ذو الأصول اللبنانية، بدعم من الحزب الماركسي اللينيني في نويكولن ببرلين.

وهو رئيس جمعية "البيت اللبناني الألماني" ورئيس تحرير مجلة "المدينة" في برلين. شعاره: "نفس الحقوق للمهاجرين والألمان".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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