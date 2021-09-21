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خلاصات من TRT عربي: 21 سبتمبر/أيلول 2021
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خلاصات من TRT عربي: 21 سبتمبر/أيلول 2021
الرئيس رجب طيب أردوغان يقول إن المبنى الجديد لـ"البيت التركي" في نيويورك يعكس قوة تركيا المتصاعدة / AA
21 سبتمبر 2021

أهم الأحداث:

أردوغان يشارك في افتتاح "البيت التركي" بنيويورك، ومجلس النواب اللبناني يمنح الحكومة الجديدة الثقة.

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أردوغان البيت التركي يعكس عظمة تركيا وقوتها المتصاعدة

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن المبنى الجديد لـ"البيت التركي" في نيويورك يعكس قوة تركيا المتصاعدة. [TRT عربي]

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في مراسم افتتاح المبنى، الذي يقع مقابل مقر الأمم المتحدة. [TRT عربي]

وأكد الرئيس أردوغان أن "تركيا شيّدت صرحاً يعكس عظمتها وقوتها المتصاعدة". [TRT عربي]

وأضاف: "مبنى البيت التركي سيكون انعكاساً لمكانة بلادنا في المجتمع الدولي وهي تتجه نحو مئوية تأسيس جمهوريتنا في 2023". [TRT عربي]

بعد فراغ لـ 13 شهراً.. مجلس النواب البناني يمنح الحكومة الجديدة الثقة

منح مجلس النواب اللبناني الحكومةَ الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي ثقته، وهي الحكومة التي تشكلت بعد فراغ استمر 13 شهراً والتي تقع على عاتقها مهمات صعبة أبرزها محاولة وقف الانهيار الاقتصادي في البلاد. [TRT عربي]

وبعد مناقشة البيان الوزاري خلال جلسة طويلة استغرقت ثماني ساعات، منح 85 نائباً ثقتهم للحكومة الجديدة، فيما حجب 15 نائباً الثقة عنها، حسب تعداد أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه برّي. [TRT عربي]

وجاءت ولادة حكومة ميقاتي، المؤلفة من 24 نائباً بينهم امرأة واحدة، في العاشر من الشهر الحالي بعد 13 شهراً من استقالة الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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