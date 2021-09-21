سياسة
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وزير التجارة التركي: نرغب في تطوير استثماراتنا مع الأمريكيين على نطاق عالمي
أعرب وزير التجارة التركي محمد موش، عن رغبة تركيا في مواصلة وتطوير علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة، التي تعتبرها شريكاً استراتيجياً.
وزير التجارة التركي: نرغب في تطوير استثماراتنا مع الأمريكيين على نطاق عالمي
شدّد موش على أن تركيا حققت بالماضي القريب قفزات اقتصادية كبيرة، دون التأثر بالمشاكل العالمية والإقليمية. / AA
21 سبتمبر 2021

أكد وزير التجارة التركي محمد موش أن تركيا ترغب في استمرار تطوير علاقات التجارة والاستثمار مع شركائها الاستراتيجيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في كلمة له خلال مأدبة طعام لمؤتمر الاستثمار التركي الحادي عشر، بتنظيم من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ومجلس العمل التركي الأمريكي، وبمشاركة رجال أعمال في مدينة نيويورك.

وشدّد موش على أن تركيا حققت بالماضي القريب قفزات اقتصادية كبيرة، دون التأثر بالمشاكل العالمية والإقليمية.

وأشار إلى أن الاقتصاد التركي، الذي واجه توترات سياسية واقتصادية في السنوات العشرين الماضية، نجح في التغلب على جميع الصعوبات التي واجهها.

ولفت موش إلى أن صادرات تركيا تجاوزت لأول مرة 200 مليار دولار، خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.

وقال:" بينما نخطو إلى الأمام، نريد أن نواصل تطوير علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع شركائنا الاستراتيجيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية على نطاق عالمي".

وأضاف: "نعتقد أننا سنجد حلولاً جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية على جميع المستويات في الفترة المقبلة، في العديد من القضايا المتعلقة بتجارتنا الثنائية، وفي تطوير نظام التجارة متعدد الأطراف".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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