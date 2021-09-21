سياسة
2 دقيقة قراءة
استياء وجدل في الجزائر بعد حذف صحيفة مئذنة الجامع الأعظم من صورة
أثار حذف صحيفة جزائرية ناطقة بالفرنسية مئذنة الجامع الأعظم من صورة نشرتها، الاثنين، لجنازة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة استياءً عارماً، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو من قبل وسائل الإعلام والمسؤولين.
استياء وجدل في الجزائر بعد حذف صحيفة مئذنة الجامع الأعظم من صورة
استياء وجدل في الجزائر بعد حذف صحيفة مئذنة الجامع الأعظم من صورة / ATA
21 سبتمبر 2021

نشرت صحيفة "الوطن" الجزائرية الناطقة بالفرنسية، الاثنين، صورة موكب جنازة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة خلال مروره بمنطقة المحمدية في العاصمة الجزائر، وقد تم إحداث تغيير في خلفية الصورة لإزالة مئذنة الجامع الأعظم، وهو ما أثار استياءً عارماً، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو من قبل وسائل الإعلام والمسؤولين.

وشجبت وزارة الاتصال حذف المئذنة من الصورة باعتباره تصرفاً "غريباً وغير مبرّر" من جانب الصحيفة، قائلة إنّ ما حصل يمثّل "اعتداء صارخاً على القوانين" و"انحرافاً عن قواعد الاحترافية".

بدورها اعتبرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أنّ "مثل هذه الانتهاكات حريّ أن تفضي إلى متابعات إدارية وإجراءات قضائية".

لكنّ الصحيفة ردّت في بيان نشرته الاثنين على موقعها الإلكتروني بالقول إنّ ما حدث "خطأ تقني مؤسف لا علاقة له بأي طابع عقائدي"، مقدّمة اعتذارها للقرّاء.

واستنكر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري حذف الصحيفة للمئذنة، وكتب على صفحته في موقع فيسبوك "هل يبلغ الحقد على رموز الدين الإسلامي إلى هذا الحدّ؟".

والجامع الأعظم في الجزائر هو ثالث أكبر مسجد في العالم، بعد المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة، كما أنّه أكبر مسجد في إفريقيا ومئذنته هي الأكثر طولاً في العالم إذ يبلغ ارتفاعها 267 متراً.

والجامع المعروف محلياً باسم جامع الجزائر هو مشروع للراحل بوتفليقة بلغت كلفته أكثر من مليار دولار واستغرق بناؤه سبعة أعوام.

وأقيمت الصلاة الأولى في الجامع في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد عام من تنحّي بوتفليقة عن السلطة إثر احتجاجات ضدّ محاولته الترشّح لولاية رئاسية خامسة. وتوفّي الرئيس السابق الجمعة عن 84 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us