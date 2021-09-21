أوقف صيني في الإكوادور خلال محاولته تهريب 213 فرس بحر نافقاً إلى هولندا، وفق ما أعلنت النيابة العامة.

وألقي القبض على الرجل في مطار غواياكيل الدولي (جنوب غرب) عندما كان يستعدّ للصعود إلى طائرة متّجهة إلى أمستردام، بحسب ما أفاد المصدر عينه.

وكانت حيوانات فرس البحر، وهو نوع معرّض للخطر، موزّعة على خمسة أكياس بلاستيكية يزن الواحد منها نصف كيلوغرام مخبّأة في الحقائب.

ويتعذّر على الرجل مغادرة البلد قبل انتهاء محاكمته.

ويفرض القانون في الإكوادور عقوبات قد تصل مدّتها إلى السجن ثلاث سنوات على مرتكبي جرائم في حقّ الثروة الحيوانية والنباتية البحرية، بحسب ما أوضحت النيابة العامة.