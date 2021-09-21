سياسة
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توقيف صيني في الإكوادور بحوزته أكثر من مئتي فرس بحر نافق
أوقف صيني في الإكوادور خلال محاولته تهريب 213 فرس بحر نافقاً إلى هولندا، وفق ما أعلنت النيابة العامة.
توقيف صيني في الإكوادور بحوزته أكثر من مئتي فرس بحر نافق
توقيف صيني في الإكوادور بحوزته أكثر من مئتي فرس بحر نافق / AFP
21 سبتمبر 2021

أوقف صيني في الإكوادور خلال محاولته تهريب 213 فرس بحر نافقاً إلى هولندا، وفق ما أعلنت النيابة العامة.

وألقي القبض على الرجل في مطار غواياكيل الدولي (جنوب غرب) عندما كان يستعدّ للصعود إلى طائرة متّجهة إلى أمستردام، بحسب ما أفاد المصدر عينه.

وكانت حيوانات فرس البحر، وهو نوع معرّض للخطر، موزّعة على خمسة أكياس بلاستيكية يزن الواحد منها نصف كيلوغرام مخبّأة في الحقائب.

ويتعذّر على الرجل مغادرة البلد قبل انتهاء محاكمته.

ويفرض القانون في الإكوادور عقوبات قد تصل مدّتها إلى السجن ثلاث سنوات على مرتكبي جرائم في حقّ الثروة الحيوانية والنباتية البحرية، بحسب ما أوضحت النيابة العامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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