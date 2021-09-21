سياسة
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ماذا قالت الداخلية المصرية عن واقعتي "خطوبة" طفلين و"اعتداء" أم على طفليها؟
قالت وزارة الداخلية المصرية في بيانين منفصلين إنها اتخذت إجراءات بشأن واقعتين تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، تخص الأولى "اعتداء" أم على طفليها والأخرى حفل "خطوبة" طفلين.
ماذا قالت الداخلية المصرية عن واقعتي "خطوبة" طفلين و"اعتداء" أم على طفليها؟
كشفت الداخلية المصرية ملابسات حفل خطوبة طفلين بمنطقة الحوامدية بالجيزة تم تداوله على نطاق واسع
21 سبتمبر 2021

أكدت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، أن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة ضبطت سيدة ظهرت في مقطع فيديو برفقة طفلين وقامت بضرب أحدهما.

وقالت: إنه "بالفحص تم تحديد هوية السيدة وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، في الجيزة، وتبين أنهما طفلة بعمر خمس سنوات وطفل بعمر سنتين".

وأضاف البيان: "عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتأديبهما".

من جهة أخرى، كشفت الوزارة ملابسات حفل خطوبة طفلين بمنطقة الحوامدية بالجيزة تم تداوله على نطاق واسع.

ولقي الخبر رواجاً كبيراً على مواقع التواصل، بعد تداول أهالي القرية التي تمت فيها الواقعة صوراً مصحوبة بتهنئة للعروسين الطفلين.

وقالت الوزارة في بيانها إن الطفل والطفلة "بعمر 15 سنة"، وقد قام ذووهما المقيمون في العنوان ذاته في الحوامدية بالاتفاق على "قراءة الفاتحة" للطفلين على أن يتم الزواج رسمياً عقب بلوغهما السن القانونية.

وأضافت أن ما تم من مراسم الخطوبة "ما هو إلا تنفيذ لوعد سابق بين الأهل منذ ولادة الطفلين حيث تربطهما علاقة جيرة وطيدة".

وذكرت صحف مصرية أن الشرطة استدعت والدي الطفلين، وتم أخذ تعهد عليهما بحسن رعايتهما وعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغهما السن القانونية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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