سياسة
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وصف بـ"الضخم".. ما تفاصيل مشروع التعاون الزراعي بين المغرب وإثيوبيا؟
توصلت إثيوبيا إلى اتفاق مع المغرب بهدف إنشاء مشروع لإنتاج الأسمدة بمنطقة دير داوا يبلغ الاستثمار المخصص له نحو 3.7 مليارات دولار.. ما القصة؟
وصف بـ"الضخم".. ما تفاصيل مشروع التعاون الزراعي بين المغرب وإثيوبيا؟
تدخل الاتفاقية الجديدة في إطلار المشروع الكبير الموقع بين المغرب وإثيوبيا عام 2016، والذي يقضي بإنشاء منصة مشتركة لإنتاج الأسمدة / AFP
21 سبتمبر 2021

أعلنت مجموعة "المكتب الشريف للفوسفات" المغربية (OCP) توقيع اتفاقية تنمية مشتركة مع حكومة إثيوبيا، لتنفيذ مشروع زراعي "ضخم" في إثيوبيا، حسب ما نقله موقع هسبريس المغربي.

ويتعلق المشروع بإنتاج الأسمدة في دير داوا، شرقي إثيوبيا، بغلاف استثماري إجمالي يناهز 3.7 مليارات دولار أمريكي، ما يعادل 33 مليار درهم مغربي، حسب المصدر ذاته.

ووُقّعت الاتفاقية خلال زيارة قام بها وفد إثيوبي إلى المغرب برئاسة وزير المالية أتو أحمد شيد، ومسؤولين من المؤسسة الإثيوبية للصناعات الكيماوية، ومؤسسة الأعمال الزراعية الإثيوبية، والمؤسسة الإثيوبية للمعادن والبترول والوقود الحيوي.

وجرى التوصل خلال لقاء الوفد مع مسؤولي المكتب الشريف للفوسفات، برئاسة مصطفى التراب، إلى اتفاق لتأسيس شركة مشتركة لإنشاء مصنع للأسمدة في إثيوبيا، حسب ما نشرته وزارة المالية الإثيوبية، السبت.

وسيكون هذا المصنع متكاملاً ويستخدم الموارد المحلية (الغاز الإثيوبي وحمض الفوسفوريك المغربي)، حسب بيان الوزارة.

وفي المرحلة الأولى، ستطوّر وحدة إنتاج بقدرة تصل إلى 2.5 مليون طناً سنوياً، تجمع بين منتجات اليوريا وNPK/NPS في أفق أن ترتفع القدرة الإنتاجية إلى 3.8 ملايين طن سنوياً، بإجمالي استثمارات يصل إلى 3.7 مليارات دولار أمريكي خلال المرحلة الثانية.

وأكدت وزارة المالية الإثيوبية أن هذا المشروع ستكون له مساهمة كبيرة في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الأسمدة، مضيفة أنه اعتباراً من السنة المقبلة ستصل واردات الأسمدة في إثيوبيا إلى مليار دولار أمريكي، ويمكن أن تصل إلى ملياري دولار سنة 2030.

كما أكدت الوزارة ذاتها أن الحكومة الإثيوبية تؤكد دعمها الثابت للزراعة من خلال الجهود المستمرة لإيجاد حلول ناجعة للتحديات الزراعية والصناعية في البلاد.

وتدخل الاتفاقية الجديدة في إطلار المشروع الكبير الموقع بين المغرب وإثيوبيا عام 2016، والذي يقضي بإنشاء منصة مشتركة لإنتاج الأسمدة.

ويسعى المكتب الشريف للفوسفات (شبه حكومي) إلى تعزيز حضوره في السوق الإفريقية، وإنشاء سوق للأسمدة في القارة، والحفاظ على موقعه فيها كأول مورد للأسمدة، إذ أعلن خططاً لإنشاء شركات تابعة له في كل من نيجيريا وغانا وكينيا وموزمبيق وزيمبابوي وزامبيا وتانزانيا وأنغولا والكونغو الديمقراطية وبنين والكاميرون والسنغال وساحل العاج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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