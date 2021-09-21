كشف صحافي إسرائيلي، الثلاثاء، عن رحلة جوية "غريبة" انطلقت صباحاً من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقال شمعون أران، وهو محرر مراسل ومحلل عسكري في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية الرسمية: إنه " لا يُعرف المسؤول الإسرائيلي الذي توجه إلى مصر على متن هذه الطائرة".

وأشار أران في السياق ذاته إلى أن الرحلة تعد رحلة استثنائية "لأنه عادة لا يتم تسيير رحلات جوية خلال الأعياد".

يشار إلى أن اليوم هو يوم عطلة رسمية في إسرائيل، بمناسبة عيد ما يُسمى بعيد "العرش" اليهودي.

في السياق ذاته أيضاً، نشر الكاتب العسكري في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية إيتي بلومنتال صورة منقولة عن موقع "Flightradar24" الذي يرصد حركة الطيران، تؤكد انطلاق الرحلة الجوية المذكورة دون أن يعلق عليها.

ولم تكشف وسائل الإعلام العبرية أية تفاصيل حول هذه الرحلة "الغامضة"، لكنها تأتي في وقت تتداول فيه وسائل إعلام عبرية وعربية أنباء حول عرض حركة حماس على الوسطاء "خريطة طريق" لإجراء صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.

وتتوسط مصر في ما يتعلق بقطاع غزة بين حماس وإسرائيل، ومن ضمن ذلك صفقة تبادل الأسرى، وقد زارت وفود مصرية رفيعة المستوى تل أبيب وغزة مؤخراً حيث تم التباحث في هذا الشأن.

رغم ذلك لا تزال إسرائيل رسمياً تنفي حصول أي تقدم في ما يتعلق بالصفقة حتى هذه اللحظة.