سياسة
2 دقيقة قراءة
انطلقت صباحاً.. ما سِرُّ رحلة الطيران "الغريبة" من تل أبيب إلى القاهرة؟
رصد صحافيون إسرائيليون انطلاق رحلة طيران وصفت بأنها "غريبة" من مطار بن غوريون بتل أبيب إلى القاهرة.. فما حكايتها؟
انطلقت صباحاً.. ما سِرُّ رحلة الطيران "الغريبة" من تل أبيب إلى القاهرة؟
الرحلة "الغريبة" انطلقت صباح اليوم الثلاثاء
21 سبتمبر 2021

كشف صحافي إسرائيلي، الثلاثاء، عن رحلة جوية "غريبة" انطلقت صباحاً من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقال شمعون أران، وهو محرر مراسل ومحلل عسكري في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية الرسمية: إنه " لا يُعرف المسؤول الإسرائيلي الذي توجه إلى مصر على متن هذه الطائرة".

وأشار أران في السياق ذاته إلى أن الرحلة تعد رحلة استثنائية "لأنه عادة لا يتم تسيير رحلات جوية خلال الأعياد".

يشار إلى أن اليوم هو يوم عطلة رسمية في إسرائيل، بمناسبة عيد ما يُسمى بعيد "العرش" اليهودي.

في السياق ذاته أيضاً، نشر الكاتب العسكري في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية إيتي بلومنتال صورة منقولة عن موقع "Flightradar24" الذي يرصد حركة الطيران، تؤكد انطلاق الرحلة الجوية المذكورة دون أن يعلق عليها.

ولم تكشف وسائل الإعلام العبرية أية تفاصيل حول هذه الرحلة "الغامضة"، لكنها تأتي في وقت تتداول فيه وسائل إعلام عبرية وعربية أنباء حول عرض حركة حماس على الوسطاء "خريطة طريق" لإجراء صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.

وتتوسط مصر في ما يتعلق بقطاع غزة بين حماس وإسرائيل، ومن ضمن ذلك صفقة تبادل الأسرى، وقد زارت وفود مصرية رفيعة المستوى تل أبيب وغزة مؤخراً حيث تم التباحث في هذا الشأن.

رغم ذلك لا تزال إسرائيل رسمياً تنفي حصول أي تقدم في ما يتعلق بالصفقة حتى هذه اللحظة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us