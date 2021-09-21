سياسة
2 دقيقة قراءة
محميات لأغراض استيطانية.. إسرائيل تستولي على أراضٍ زراعية جنوبي الضفة
قررت إسرائيل تحويل مئات الدونمات الزراعية إلى محمية طبيعية جنوبي الضفة الغربية لأغراض استيطانية، حسب ما أكده مسؤول فلسطيني. ما القصة؟
محميات لأغراض استيطانية.. إسرائيل تستولي على أراضٍ زراعية جنوبي الضفة
يوجد نحو 650 ألف إسرائيلي يقطنون بمستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة  / AA
21 سبتمبر 2021

قال مسؤول فلسطيني الثلاثاء إن السلطات الإسرائيلية قررت تحويل مئات الدونمات الزراعية إلى محمية طبيعية جنوبي الضفة الغربية لأغراض استيطانية.

وأضاف حسن بريجية مدير هيئة مقاومة الاستيطان أن السلطات الإسرائيلية قررت الاستيلاء على مئات الدونمات (الدونم يعادل ألف متر مربع) من أراضي قرية "كيسان" بمحافظة بيت لحم وتحويلها إلى محمية طبيعية.

ولفت مدير الهيئة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى أن الأرض ملك خاص لعائلة عوض الله وتزرع بالحبوب (القمح والشعير وغيرها)، حسب ما نقلته عن وكالة الأناضول.

واتهم السلطات الإسرائيلية بالسيطرة على الأراضي لتوسيع مستوطنة "آبي هناحيل" المقامة ضمن تجمع غوش عتصيون الاستيطاني وندد بالقرار الإسرائيلي وعدّه مخالفاً للقانون الدولي وينتهك حقوقاً وأملاكاً شخصية.

ويعد الاستيطان العقبة الرئيسة أمام أي مفاوضات محتملة، إذ يصر الفلسطينيون على أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي استناداً إلى القانون الدولي.

ومنذ أبريل/نيسان 2014 توقفت المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى وتنصُّلها من خيار حل الدولتين.

وتشير تقديرات من الجانبين إلى وجود نحو 650 ألف إسرائيلي يقطنون في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، يستقرون في 164 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us