سياسة
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بالصور | انطلاق مهرجان "تكنوفيست".. أكبر حدث في عالم التكنولوجيا بتركيا
انطلقت الثلاثاء فاعليات مهرجان "تكنوفيست 2021" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، والذي يعتبر أكبر حدث في عالم التكنولوجيا في تركيا بمشاركة آلاف المتنافسين والفرق، على أرض مطار أتاتورك في مدينة إسطنبول.
بالصور | انطلاق مهرجان "تكنوفيست".. أكبر حدث في عالم التكنولوجيا بتركيا
انطلاق مهرجان "تكنوفيست".. أكبر حدث في عالم التكنولوجيا بتركيا / AA
21 سبتمبر 2021

انطلقت الثلاثاء فاعليات مهرجان "تكنوفيست 2021" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، على أرض مطار أتاتورك في مدينة إسطنبول.

ومع انطلاق المهرجان نشرت وزارة الدفاع التركية صوراً لطائرات تركية وأذربيجانية نفذت عروضاً جوية في سماء إسطنبول.

وسيستضيف الحدث الذي يستمر ستة أيام أنشطة وفاعليات عدة، مثل العروض الجوية بالطائرات الحربية والطائرات من دون طيار والمروحيات، بالإضافة إلى الندوات والمؤتمرات والمسابقات والمعارض.

كما ستشهد نسخة 2021 من المهرجان مسابقات تقنية في عشرات الفئات المختلفة مثل النقل الذكي وتصميم طائرات الهليكوبتر والتكنولوجيا الحيوية والروبوتات والسيارات الطائرة والصواريخ والأنظمة غير المأهولة تحت الماء.

ويقام تكنوفيست، الذي تنظمه مؤسسة فريق التكنولوجيا التركية (T3 Foundation) ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، في مدن تركية مختلفة في السنوات الزوجية وفي مدينة إسطنبول في السنوات الفردية.

يذكر أنه في عام 2019 زار نحو 1.72 مليون شخص الحدث في إسطنبول.

ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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