أعلن مجلس النواب الليبي الثلاثاء الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما اعتبر المجلس الأعلى للدولة الخطوة "باطلة" لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وقال متحدث مجلس النواب عبد الله بلحيق عبر صفحته على فيسبوك إن المجلس قرر سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 من أصل 113 نائباً حضروا جلسة اليوم، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وأضاف في منشور لاحق: "تستمر الحكومة في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال".

وفي وقت سابق الثلاثاء قال بلحيق إن جلسة مغلقة لمجلس النواب انطلقت برئاسة رئيسه عقيلة صالح وبحضور نائبَي الأخير فوزي النويري وأحميد حومه و113 نائباً.

ولم تعلق الحكومة الليبية على ما أعلنه مجلس النواب حتى الساعة 11:45 ت.غ.

لكن متحدث المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر رد في تغريدة قائلاً إن المجلس "يرفض إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، ويعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عليها باطلاً.‎

وفي 16 مارس/آذار الماضي تولت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً مهامها لقيادة ليبيا إلى الانتخابات المقررة نهاية العام.