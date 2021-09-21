سياسة
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بدلاً من شركات فرنسية.. المغرب يعتزم تأسيس مرافق تديرها الدولة
مسؤول بوزارة الداخلية المغربية يقول لوسائل إعلام محلية إن المغرب يعتزم إنشاء مرافق مملوكة للدولة مسؤولة عن إدارة المياه والكهرباء والصرف الصحي لتحل محل شركات محلية تابعة لشركتي فيوليا وسويز الفرنسيتين.
بدلاً من شركات فرنسية.. المغرب يعتزم تأسيس مرافق تديرها الدولة
المسؤول قال إن موظفي المرافق العاملة حالياً سينضمون إلى الشركات الحكومية التي سيجري إنشاؤها في كل منطقة  / AA
21 سبتمبر 2021

قال مسؤول بوزارة الداخلية المغربية لموقع "ميدياس 24" المحلي، الثلاثاء، إن المغرب يعتزم إنشاء مرافق مملوكة للدولة مسؤولة عن إدارة المياه والكهرباء والصرف الصحي لتحل محل شركات محلية تابعة لشركتي فيوليا وسويز الفرنسيتين.

ولم يتسن الحصول حتى الآن على تعليق من وزارة الداخلية.

وقال مصطفى الهادي من وزارة الداخلية للموقع إن العقود مع ليديك التابعة لسويز، وهي شركة مدرجة في الدار البيضاء، ومع ريدال وأمينديس المملوكتين لفيوليا لن تتجدد بعد انتهائها في 2026 و2027.

وقال إن موظفي المرافق العاملة حالياً سينضمون إلى الشركات الحكومية التي سيجري إنشاؤها في كل منطقة.

وقال إنه من المقرر سن قانون قريباً لوضع الأساس القانوني لهذا الإصلاح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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