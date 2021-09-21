سياسة
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بعد سقوط صفقة الغواصات.. فرنسا تبحث مع أستراليا "تعويضات فسخ العقد"
قالت وزارة الجيوش الفرنسية، إن مجموعة نافال غروب الفرنسية بدأت محادثات مع السلطات الأسترالية حول الحصول على تعويضات مالية محتملة بعد فسخ كانبيرا صفقة ضخمة لشراء غواصات.
بعد سقوط صفقة الغواصات.. فرنسا تبحث مع أستراليا "تعويضات فسخ العقد"
بعد سقوط صفقة الغواصات.. فرنسا تبحث مع أستراليا "تعويضات فسخ العقد" / Reuters
21 سبتمبر 2021

بدأت محادثات بين مجموعة نافال غروب الفرنسية والسلطات الأسترالية حول الحصول على تعويضات مالية محتملة بعد فسخ كانبيرا صفقة ضخمة لشراء غواصات، وفق ما ذكرت وزارة الجيوش الفرنسية.

وذكرت الوزارة في مؤتمر صحفي دار حول "أزمة الغواصات" أن "المناقشات جارية بين خبراء مجموعة نافال غروب والأستراليين" حول "التعويضات".

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في 15 أيلول/سبتمبر عن تحالف دفاعي أسترالي-أمريكي-بريطاني جديد دفع بكانبيرا إلى إلغاء صفقة غواصات مع فرنسا وإثارة غضب باريس التي جرى تجاهلها.

قالت الوزارة إن المجموعة الفرنسية اجتازت بالفعل "عدة مراحل في العقد" بمبلغ 900 مليون يورو، دفعت أستراليا غالبيته، مؤكدة أن "مجموعة نافال لن تخسر أموالاً مقابل العمل الذي جرى إنجازه".

وانتقدت وزارة الجيوش الفرنسية، الثلاثاء، من جديد ما وصفته بأنه "خيانة" أستراليا، مؤكدة أنه "لم يجرِ في أي وقت التطرق" مع السلطات الفرنسية "إلى القرار الأسترالي بالتحول إلى الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية ولا إلى مباحثاتها مع الولايات المتحدة".

وأكدت باريس أن الدليل على ذلك أن "في 15 سبتمبر/أيلول، صادق المهندسون والجيش الأسترالي على استعراض البرنامج" الفرنسي في وثيقة رسمية (تُدعى "إشعار انتهاء المراجعة الوظيفية للبرنامج) " مما يعني أن أستراليا كانت راضية ويمكننا المضي قدماً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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