وصل مسؤولو طاقة في تركيا وقطر ومئات المديرين التنفيذيين الآخرين إلى دبي للمشاركة في أضخم معرض لصناعة الغاز الطبيعي في العالم.

و حضر نائب وزير الطاقة التركي ووزير الطاقة القطري في أول زيارة من نوعها للإمارات منذ سنوات.

وطغى على المؤتمر الحديث عن أهمية الغاز الطبيعي في التحول الوشيك نحو الطاقة في العالم، وبخاصة أن المؤتمر يأتي في وقت يستعد فيه قادة العالم لقمة مناخية مهمة للأمم المتحدة في غلاسكو في نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.

من جانبه، قال نائب وزير الطاقة التركي إنه يتوقع عقد محادثات مع وزير الطاقة الإماراتي غداً الأربعاء عن فرص الاستثمار في قطاع الطاقة بتركيا.

وقال نائب وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في مؤتمر غازتك بدبي "هناك العديد من المجالات التي يمكننا أن نتعاون فيها، فيما مضى ناقشنا العديد من المشروعات في مجال توليد الكهرباء، الآن على وجه الخصوص هناك مصادر الطاقة المتجددة وتكنولوجيا جديدة تكتسب زخماً قوياً. ولذلك أعتقد أن لدينا الكثير لنتحدث عنه".

بدوره صرح سعد الكعبي، وزير الطاقة القطري قائلاً: "نعتقد أن الغاز سيكون بالتأكيد جزءاً من الحل، أعتقد أننا بحاجة إلى التكاتف للتأكد من إمكانية تحقيق هذه المهمة الضخمة التي بدأناها. قطر موطن بعض أضخم احتياطيات الغاز في العالم.

وعندما سأله عدد كبير من المراسلين عن العائد الاقتصادي لتحسن العلاقات مع الإمارات، قال الكعبي بصورة مقتضبة: "علاقتنا جيدة مع الإمارات وأي اتفاقات تجارية نقوم بها لن تجري مناقشتها.