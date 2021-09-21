سياسة
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"نسبة غير مسبوقة".. استطلاع رأي: 78% من الفلسطينيين يريدون استقالة عباس
قال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية إن نسبة 78% الفلسطينيين تريد من الرئيس محمود عباس الاستقالة فيما تقول نسبة 19% إنها تريده البقاء في منصبه، وهي نسبة غير مسبوقة مأخوذة من عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً.
"نسبة غير مسبوقة".. استطلاع رأي: 78% من الفلسطينيين يريدون استقالة عباس
ارتفاع نسبة الفلسطينيين الذين يريدون استقالة محمود عباس إلى نسبة 78% / AA
21 سبتمبر 2021

أظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرت نتائجه، الثلاثاء، أن 78% من المشاركين في الاستطلاع يريدون من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاستقالة وهي نسبة غير مسبوقة.

وقال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية "تقول نسبة 78% من (المستطلعة آراؤهم وهي تقريباً متساوية في الضفة الغربية وقطاع غزة) إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة 19% إنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه".

وأضاف المركز في بيان أن هذه النسبة كانت في آخر استطلاع للرأي قبل ستة أشهر "68%".

وذكر المركز أنه أجرى هذا الاستطلاع في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة بين 15-18 سبتمبر/أيلول 2021.

وقال" جرى إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%".

وأضاف: "شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات كان أهمها مقتل الناشط السياسي نزار بنات بعد اعتقاله وضربه من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية، وخروج مظاهرات شعبية واسعة مناهضة للسلطة على خلفية ذلك الحادث، وهروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع في إسرائيل وإعادة اعتقال أربعة منهم".

وتابع البيان: "استمرت خلال هذه الفترة الجهود المبذولة لتعزيز وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل والبدء بعملية إعمار قطاع غزة. كما جرى لقاء بين الرئيس محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في رام الله للحديث عن العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية وطرق تحسينها وتقوية السلطة الفلسطينية من خلال خطوات لإعادة بناء الثقة بين الطرفين".

وأوضح المركز في بيانه "يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل الأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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