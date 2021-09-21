دعا المعارض الروسي أليكسي نافالني الثلاثاء أنصاره إلى عدم الاستسلام بعد فوز حزب الكرملين في الانتخابات التشريعية، معتبراً أن الاستحقاق "سُرق" بسبب ما قال إنها عمليات تزوير على نطاق واسع.

ونال حزب روسيا الموحدة الحاكم 49,85% من الأصوات في الانتخابات التشريعية، وحصل بذلك على أكثر من ثلثي مقاعد مجلس النواب، الدوما، وهو عدد كاف من أجل تنفيذ مراجعة للدستور.

كان أنصار نافالني الذين جرى إقصاؤهم من الاقتراع بسبب تصنيف حركتهم على أنها "متطرفة" من قبل القضاء الروسي، وضعوا استراتيجية لتشجيع الروس على منح صوتهم للمرشحين الأفضل لمقارعة مرشحي السلطة.

وتكمن هذه الاستراتيجية في "التصويت الذكي" الذي كان سيحقق، بحسب المعارضة، نجاحاً كبيراً خصوصاً في موسكو، لكن عمليات تزوير هائلة أحبطتها.

وكتب نافالني، المسجون في قضية احتيال يعتبر أنها سياسية، في منشور على إنستغرام "جرت سرقة نتيجتنا بغباء، وأعيد تشكيلها بأكثر الطرق بدائية".

وأضاف: "المعركة، من أجل هذا البلد ليست سباقاً للجري السريع. إنها ماراثون طويل وشاق".

واعتبر أن "الدرس الرئيسي لهذه الانتخابات التشريعية هو أن أنصار السلطة لم يعودوا يشكلون الأغلبية في البلاد وأنه لا يمكن الحفاظ عليها إلا بالاحتيال".

واعتبرت المعارضة أنه جرى تزوير نتائج التصويت الإلكتروني.

كما ندد معارضو الكرملين ومنظمة غولوس غير الحكومية بما اعتبروا أنه "احتيال هائل مع حشو صناديق وتزوير التصويت الإلكتروني واستبعاد مراقبين عن فرز الأصوات"

في المقابل نفت لجنة الانتخابات هذه الاتهامات مشيرة إلى أن الاقتراع كان "شفافاً".