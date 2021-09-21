سياسة
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وفاة مرشح سابق عن حزب الأصالة والمعاصرة في المغرب بطلق ناري‎‎.. ما القصة؟
بعد تعرضه لطلق بالعيار الناري على مستوى البطن، قبيل انتخابات رئاسة جهته، توفي، المرشح السابق لحزب الأصالة والمعاصرة لرئاسة "جهة كلميم واد نون"، عبد الوهاب بلفقيه، بالمستشفى العسكري بكلميم.
وفاة مرشح سابق عن حزب الأصالة والمعاصرة في المغرب بطلق ناري‎‎.. ما القصة؟
وفاة عبد الوهاب بلفقيه بعد إصابته بطلق ناري‎‎
21 سبتمبر 2021

توفي، الثلاثاء، المرشح السابق لحزب الأصالة والمعاصرة لرئاسة "جهة كلميم واد نون"، عبد الوهاب بلفقيه، بالمستشفى العسكري بكلميم، وفق ما أوردته مصادر من داخل المستشفى لصحيفة هسبريس المحلية.

وكان بلفقيه قد أصيب بعيار ناري على مستوى البطن، بمنزله في آيت عبد الله (سيدي إيفني)، قبل انتخابات مجلس "جهة كلميم واد نون".

وتعيش "جهة كلميم واد نون" على وقع مشاحنات حادة، بين عبد الوهاب بلفقيه مرشح سابق لحزب الأصالة والمعاصرة لترأس الجهة، ومباركة بوعيدة مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار لنفس الاستحقاقات.

ولجأ بلفقيه إلى خيار التحالف مع محمد أبودرار مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للظفر برئاسة الجهة، بعدما سحب منه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي التزكية لترأس الجهة.

وفي السياق ذاته، انتخبت صباح اليوم الثلاثاء امباركة بوعيدة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسة لجهة كلميم وادنون، بعد حصولها على 28 صوتاً من أصل 39.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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