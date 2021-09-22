سياسة
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مؤكداً أن "العالم أكبر من 5".. هذا أهم ما قاله أردوغان أمام الأمم المتحدة
تطرق الرئيس التركي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ67 إلى عدة ملفات مهمة في المنطقة، مشدداً على أن العالم أكبر من خمس دول تقرر مصيره.
مؤكداً أن "العالم أكبر من 5".. هذا أهم ما قاله أردوغان أمام الأمم المتحدة
أردوغان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ67  / AFP
22 سبتمبر 2021

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستتيح لقاحها المحلي المضاد لفيروس كورونا "توركوفاك" للبشرية جمعاء قريباً.

جاء ذلك الثلاثاء في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ67.

وقال أردوغان: "من المخجل بالنسبة للإنسانية استمرار احتكار اللقاحات بينما يعاني عشرات الملايين من البشر من فيروس كورونا".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه فخور أن عالِمَين تركيَّين طوّرا أحد اللقاحات في ألمانيا.

وأضاف: "سنتيح قريباً لقاحنا المحلي "توركوفاك" لفائدة البشرية جمعاء إلى جانب شعبنا".

في سياق آخر، أفاد الرئيس التركي أن بلاده أنقذت الكرامة الإنسانية في سوريا، مؤكداً أن تركيا لن تتحمل المزيد من موجات الهجرة.

وقال أردوغان: "نحن كدولة أنقذت كرامة الإنسانية في الأزمة السورية لم نعد نستطيع تحمل موجات هجرة جديدة".

وأضاف: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الأزمة السورية 10 سنوات أخرى".

وشدد على عدم إمكانية قبول المفاضلة بين المنظمات الإرهابية في المنطقة (سوريا) واستخدامها كأداة.

وفي الملف الفلسطيني، دعا أردوغان إلى التمسك مجدداً بحل الدولتين كأساس لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال: "يجب إحياء عملية السلام والتطلع إلى حل الدولتين مجدداً بأسرع وقت دون مزيد من التأخير".

وحول التغير المناخي، قال الرئيس التركي إن بلاده تخطط لعرض اتفاقية باريس للمناخ على البرلمان التركي في أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وأكد أردوغان أن "شعار (العالم أكبر من خمس) الذي نكرره في كل مناسبة ينطبق أيضاً على ملف التغير المناخي".

وشدد على ضرورة أن تساهم الدول التي ألحقت الضرر الأكبر بالكرة الأرضية واستغلت الموارد الطبيعية بطرق وحشية، بأكبر قدر في مكافحة التغير المناخي.

وأضاف: "نخطط لعرض اتفاقية باريس للمناخ على البرلمان التركي الشهر القادم بما يتفق مع الخطوات البنّاءة لتنفيذها".

وأشار إلى أن تركيا التي لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء أية مشكلة أو أزمة أو نداء على الصعيد العالمي، ستفعل ما يقع على عاتقها بخصوص تغير المناخ وحماية البيئة أيضاً.

وفي سياق آخر، أكد أردوغان ضرورة تخلي الأطراف الأخرى عن محاولات تهميش تركيا في شرق المتوسط.

وأضاف: "لابد من التراجع عن مساعي إقصاء تركيا من شرقي المتوسط رغم امتلاكها أطول سواحل في المنطقة".

كما دعا أردوغان المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الشرعية التي تمثل الكل الليبي، مُذكّراً بأهمية التدخل التركي الذي مهد للحوار وإنهاء الحرب في ليبيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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