سياسة
3 دقيقة قراءة
الدبيبة يدعو الليبيين للتعبير عن رأيهم  والبعثة الأممية تؤكد شرعية حكومته
دعا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيية، شعب بلاده إلى "الخروج والتعبير عن رأيه" دون خوف، مؤكداً دعمه لإجراء الانتخابات، ورفضه للانقسام. وذلك بعد ساعات من إعلان مجلس النواب الموافقة على سحب الثقة من حكومته.
الدبيبة يدعو الليبيين للتعبير عن رأيهم  والبعثة الأممية تؤكد شرعية حكومته
الدبيية دعا شعب بلاده إلى "لخروج والتعبير عن رأيه مؤكداً دعمه لإجراء الانتخابات / AFP
21 سبتمبر 2021

دعا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيية، الثلاثاء، شعب بلاده إلى "الخروج والتعبير عن رأيه" دون خوف، مؤكداً دعمه لإجراء الانتخابات، ورفضه للانقسام.

جاء ذلك في كلمة له على هامش حضوره لمباراة كرة قدم في مدينة الزاوية (غرب)، نشرتها منصة حكومتنا (رسمية)، بعد ساعات من إعلان مجلس النواب الثلاثاء، الموافقة على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة.

وإثر قرار مجلس النواب، قال المجلس الأعلى للدولة، إن تلك الخطوة "باطلة" لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وفي كلمته، قال الدبيبة: "لا للحرب لا للانقسام نعم للانتخابات، (..) هدفنا طرد شبح الحرب إلى غير رجعة (..) نحن بقوة مع وحدة البلاد وسلامتها".

ولم يعلق الدبيبة على إجراء مجلس النواب بسحب الثقة من حكومته.

لكنه قال مخاطباً الشعب الليبي "أنتم أصحاب الكلمة والشرعية (..) اخرجوا وعبروا عن آرائكم ولا تخشوا إلا الله".

من جانبها قالت البعثة الأممية في ليبيا، في أول تعليق لها على إعلان مجلس النواب، إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تظل معها الشرعية، حتى استبدالها عبر عملية منتظمة تعقب الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل، داعية للامتناع عن أي إجراء يقوض ذلك التوجه.

كما أعربت البعثة عن قلقها من خطوة المجلس وأفادت في بيان أنها "كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية".

وحثت مجلس النواب على استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل في أقصى تقدير"، داعية إلى "الامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها".

والثلاثاء، شارك عشرات المتظاهرين، في وقفة احتجاجية بالعاصمة الليبية طرابلس، رفضاً لقرار سحب البرلمان الثقة من الحكومة، مشيدين بدور الدبيبة، وداعمين له.

وحتى اليوم، لم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

وعادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا مؤخراً، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جانب آخر، بخاصة على الصلاحيات والقوانين الانتخابية.

ويهدد ذلك الانفراجة السياسية التي تشهدها ليبيا منذ شهور، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، في 16 مارس/آذار الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

فيما لا يزال الجنرال المتقاعد خليفة حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويُلقب نفسه بـ"القائد العام للجيش الوطني الليبي"، منازعاً المجلس الرئاسي في اختصاصاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us