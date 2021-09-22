أهم الأحداث:

أردوغان من منصة الأمم المتحدة يعيد تأكيد أن "العالم أكبر من 5"، والدبيبة يدعو الليبيين إلى التعبير عن رأيهم بلا خوف بعد قرار البرلمان سحب الثقة من حكومته.

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أردوغان من منصة الأمم المتحدة يعيد تأكيد أن "العالم أكبر من 5"

أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده شعار "العالم أكبر من 5"، لافتاً إلى أن ذلك ينطبق على عدة مجالات، منها التغيّر المناخي. [TRT عربي]

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "من المخجل للإنسانية استمرار احتكار اللقاحات فيما يعاني عشرات الملايين من البشر من فيروس كورونا". [TRT عربي]

ولفت إلى أن بلاده ستتيح لقاحها المحلي المضاد لفيروس كورونا "توركوفاك" للبشرية جمعاء قريباً. [TRT عربي]

الدبيبة يدعو الليبيين إلى التعبير عن رأيهم بلا خوف

دعا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيية الثلاثاء، شعب بلاده إلى "الخروج والتعبير عن رأيه" بلا خوف، مؤكداً دعمه إجراء الانتخابات، ورفضه للانقسام. [TRT عربي]

جاء ذلك في كلمة له على هامش حضوره مباراة كرة قدم في مدينة الزاوية (غرب)، نشرتها منصة حكومتنا (رسمية)، بعد ساعات من إعلان مجلس النواب الثلاثاء، الموافقة على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة. [TRT عربي]