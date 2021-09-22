سياسة
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بايدن يتنصل من اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا ويحذّر جونسون
رفض الرئيس الأمريكي التزام إبرام اتفاقية للتجارة الحرّة مع المملكة المتّحدة، مكتفياً فقط بالقول إنّ "المحادثات تتواصل" بهذا الشأن بين البلدين.
بايدن يتنصل من اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا ويحذّر جونسون
بايدن "لا يرغب على الإطلاق" في رؤية "الحدود الإيرلندية تتغيّر" / AFP
22 سبتمبر 2021

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال استقباله في البيت الأبيض الثلاثاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، التزام إبرام اتفاقية للتجارة الحرّة مع المملكة المتّحدة، مكتفياً فقط بالقول إنّ "المحادثات تتواصل" بهذا الشأن بين البلدين.

وردّاً على سؤال بشأن إمكانية إبرام اتفاقية كهذه، قال بايدن للصحافيين في المكتب البيضاوي وقد جلس إلى جانبه جونسون: "سيتعيّن علينا العمل عليها".

وخلال لقائه جونسون وجّه بايدن تحذيراً شديد اللهجة إلى ضيفه، مؤكّداً له أنّه "لا يرغب على الإطلاق" في رؤية "الحدود الإيرلندية تتغيّر" بسبب خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد بايدن في الوقت نفسه أنّ هذا الأمر والتوصّل إلى اتفاقية تجارية بين البلدين هما "موضوعان مختلفان".

والأسبوع الماضي ربطت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديموقراطية نانسي بيلوسي بوضوح احترام اتفاقية السلام في أيرلندا الشمالية التي تنصّ على حدود مفتوحة مع جمهورية أيرلندا، بأيّ مفاوضات تجارية مع لندن.

وتُجري الحكومة البريطانية حالياً مفاوضات مع بروكسل حول العلاقة التي ستربط المملكة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست.

من جهته رحّب جونسون بـ"التقدّم الأخير في العلاقة بين لندن وواشنطن"، واصفاً رفع القيود المفروضة على المسافرين الأجانب الراغبين بدخول الولايات المتحدة بأنه "رائع".

كذلك أشاد جونسون بالاتفاقية الاستراتيجية التي أُبرمت مؤخّراً بين بلاده والولايات المتحدة وأستراليا، والتي أثارت غضب فرنسا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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