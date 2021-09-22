اعترف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لأول مرة بأن لديه ستة أطفال، مشيراً في مقابلة تليفزيونية إلى أنّه "يغيّر كثيراً من الحفاضات".

وحسب صحيفة "الغارديان"، فإن جونسون تجنب خلال اللقاء مع محطة "NBC" الأمريكية الحديث عن حياته الأسرية المعقدة "لكنه طلّق مرتين، ولديه بنت من علاقة خارج نطاق الزواج".

وكان عدد الأطفال الذين أنجبهم جونسون نقطة نقاش في السياسة البريطانية لسنوات عديدة، بعد أن أصدرت محكمة إنجليزية أمراً قضائياً يمنع المؤسسات الإخبارية من الإبلاغ عن وجود ابنة نتيجة علاقة خارج نطاق الزواج.

ولدى جونسون أربعة أطفال من زوجته السابقة مارينا ويلر، وابنة واحدة من خارج نطاق الزواج، وابن من زوجته كاري جونسون، التي تزوجها في وقت سابق من هذا العام.

وقال جونسون لشبكة NBC إن إنجاب طفل في 10 داونينغ ستريت (مقر الحكومة البريطانية) كان "رائعًا"، لكنه كان "يتطلب كثيراً من العمل".

وأضاف: "لكني قطعاً أحب ذلك. أغيّر كثيراً من الحفاضات".

وفي أغسطس/آب، أعلنت كاري جونسون عبر حسابها في إنستغرام، أن الزوجين كانا يتوقعان طفلاً ثانياً، وكشفت أنها عانت من إجهاض في وقت سابق من العام.

ووُلد ويلفريد، ابن الزوجين، في أبريل/نيسان 2020، بعد فترة وجيزة من دخول جونسون المستشفى مصاباً بأعراض كوفيد-19 شديدة لدرجة أنه أُدخِلَ وحدة العناية المركزة.

ومنذ ذلك الحين قال الزوجان إن ويلفريد حصل على الاسم الأوسط لنيكولاس تكريماً للأطباء، الذين قال رئيس الوزراء إنهم أنقذوا حياته بعد إصابته بفيروس كورونا.

ومن غير الواضح لماذا قرر جونسون الآن تأكيد وجود طفل تَجنَّب الحديث عنه.

قبل الانتخابات العامة لعام 2019، سُئل جونسون خلال مكالمة هاتفية على إذاعة BBC، حيث تحداه أحد المتصلين، بشأن مقال كتبه في عام 1995 ألقى فيه باللوم على الأمهات غير المتزوجات لأنهن "ينتجن جيلًا من الجهلاء العدوانيين وغير الشرعيين".

بعد التبادل، ضغط المضيف نيك فيراري على جونسون بشأن عدد الأطفال لديه، فأجاب جونسون: "أعتقد أن ما يريد الناس سماعه هو ما لدينا من خطط، أنا أحب أطفالي كثيراً، لكنهم لا يتنافسون في هذه الانتخابات، وبالتالي لن أعلق".

وعندما سُئل عما إذا كان "مشاركاً بشكل كامل في حياتهم كلها"، رفض جونسون مرة أخرى التعليق، قائلاً: "لن أضعهم في الملعب في هذه الحملة الانتخابية".