سياسة
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بينهم عربي.. تعرّف أعلى 5 لاعبي كرة قدم جنياً للأرباح عام 2021
حسب مجلة فوربس، فإن اللاعب المصري محمد صلاح يندرج في إطار أعلى خمسة لاعبين في العالم جنياً للأرباح خلال 2021، الذين من ضمنهم أيضاً كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
بينهم عربي.. تعرّف أعلى 5 لاعبي كرة قدم جنياً للأرباح عام 2021
في المركز الثاني يأتي الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي / AFP
22 سبتمبر 2021

أعلنت مجلة "فوربس" أسماء أكثر لاعبي كرة القدم جنياً للأرباح في عام 2021، إذ بات قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب عودته إلى فريقه القديم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأكثر مبيعاً في التاريخ، مما جعله أكثر لاعب كرة قدم جنياً للأرباح هذا الموسم.

ومن المتوقع حسب المجلة، أن يحقق رونالدو خلال موسم 2021-2022 دخلاً يصل إلى 107 ملايين يورو (نحو 125 مليون دولار)، ويتضمن ذلك راتبه السنوي المقدر بـ60 مليون يورو، بالإضافة إلى أكثر من 40 مليون يورو جراء الرعايات والشراكات مع العلامات التجارية التي تشمل العطور ومجموعات الملابس والفنادق والصالات الرياضية.

في المركز الثاني يأتي الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي سيحصل على أرباح تقدر بنحو 94 مليون يورو (نحو 110 ملايين دولار)، وذلك براتب سنوي قدره 64 مليون يورو، ولكن بأرباح تجارية أقلّ.

أما المركز الثالث فكان من نصيب النجم البرازيلي نيمار، الذي يزامل ميسي في صفوف نادي باريس جيرمان، إذ يتساويان في الراتب، ولكن "الساحر الأرجنتيني" يتفوق على قائد منتخب السامبا بعقود الرعاية.

ويكسب نيمار في المجمل 81 مليون يورو تقريباً، أي ما يعادل 95 مليون دولار أمريكي.

وفي المرتبة الرابعة جاء أيضاً مهاجم نادي باريس جيرمان، النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يحقق في الإجمالي دخلاً سنوياً يصل إلى 37 مليون يورو، بما فيها راتبه السنوي المقدر بـ24 مليون يورو (نحو 28 مليون دولار أمريكي).

ويكمل مهاجم ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، قائمة الخمسة الأوائل، بأرباح قدرها 35 مليون يورو، فيما حلّ لاعب خط الوسط الإسباني أندريس أنيستا في المركز السادس بأرباح وصلت إلى 30 مليون يورو، علما أنه اللاعب الوحيد الذي دخل قائمة "العشرة الأثرياء" بلا لعب في نادٍ أوروبي، إذ ينشط مع فريق فيسيل كوبي في الدوري الياباني.

ويتشارك مع أنيستا في نفس المركز مهاجم وهداف بايرن ميونخ الألماني، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وذهب المركز الثامن للنجم الفرنسي بول بوغبا، الذي يزامل كريستيانو رونالدو في "الشياطين الحمر"، وذلك بأرباح قدرها 29 مليون يورو سنوياً.

المركزان التاسع والعاشر كانا من نصيب نجمَي ريال مدريد، غاريث بيل الذي حقق 27.3 مليون يورو وإيدن هازارد بمجمل أرباح وصل إلى 24.7 مليون يورو.

ويتقاضى اللاعبان نفس الراتب السنوي، ولكن المهاجم الويلزي يتفوق على نظيره البجكيي هازارد في أرباح عقود الرعاية والشراكة التجارية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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