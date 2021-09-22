سياسة
2 دقيقة قراءة
أوكرانيا.. استهداف المستشار الأول للرئيس في محاولة اغتيال
نجا سيرغيي شيفير، المستشار الأول للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من محاولة اغتيال، في حين أصيبت سيارته بأكثر من عشر رصاصات وجُرح السائق.
أوكرانيا.. استهداف المستشار الأول للرئيس في محاولة اغتيال
مجهولون أطلقوا النار على سيارة المستشار الأول للرئيس الأوكراني
22 سبتمبر 2021

تعرض سيرغيي شيفير، المستشار الأول للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لمحاولة اغتيال الأربعاء، فتح خلالها مجهولون النار على سيارته حسبما أعلنت السلطات والشرطة.

وأوضحت الشرطة الأوكرانية عبر فيسبوك: "أصيبت السيارة بأكثر من عشر رصاصات، وجُرح السائق"، مشيرة إلى شن عملية خاصة للعثور على مطلقي النار.

وأكدت الداخلية الأوكرانية على صفحتها في فيسبوك أن البحث جارٍ عن أشخاص أطلقوا أكثر من 10 طلقات نارية على سيارة شيفير قرب قرية ليسنيكي في مقاطعة كييف، مما أسفر عن إصابة سائقها.

وأشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى أن السائق أصيب بثلاث رصاصات ونُقل إلى العناية المركزة في حالة خطيرة، فيما لم يتعرض شيفير لأذى.

ونشرت الشرطة الوطنية الأوكرانية لقطات من موقع الحادثة.

وربط مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بين محاولة اغتيال شيفير والحملة التي أعلنها الرئيس ضد رجال أعمال كبار تحت شعار محاربة حكم القلة.

وشيفير يُعَدّ صديقاً وشريكاً في مجال الأعمال للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us