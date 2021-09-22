تعرض سيرغيي شيفير، المستشار الأول للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لمحاولة اغتيال الأربعاء، فتح خلالها مجهولون النار على سيارته حسبما أعلنت السلطات والشرطة.

وأوضحت الشرطة الأوكرانية عبر فيسبوك: "أصيبت السيارة بأكثر من عشر رصاصات، وجُرح السائق"، مشيرة إلى شن عملية خاصة للعثور على مطلقي النار.

وأكدت الداخلية الأوكرانية على صفحتها في فيسبوك أن البحث جارٍ عن أشخاص أطلقوا أكثر من 10 طلقات نارية على سيارة شيفير قرب قرية ليسنيكي في مقاطعة كييف، مما أسفر عن إصابة سائقها.

وأشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى أن السائق أصيب بثلاث رصاصات ونُقل إلى العناية المركزة في حالة خطيرة، فيما لم يتعرض شيفير لأذى.

ونشرت الشرطة الوطنية الأوكرانية لقطات من موقع الحادثة.

وربط مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بين محاولة اغتيال شيفير والحملة التي أعلنها الرئيس ضد رجال أعمال كبار تحت شعار محاربة حكم القلة.

وشيفير يُعَدّ صديقاً وشريكاً في مجال الأعمال للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.