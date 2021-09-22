سياسة
3 دقيقة قراءة
قناة عبرية: إسرائيل تبعث رسائل "غير مسبوقة" بشأن صفقة تبادل أسرى مع حماس
نقلت قناة عبرية عن مصادر مصرية رفيعة المستوى، أن القاهرة تلقت رسائل وصفتها بالمفاجئة وغير مسبوقة من إسرائيل لإعادة تحريك ملف صفقة التبادل مع حركة حماس.
قناة عبرية: إسرائيل تبعث رسائل "غير مسبوقة" بشأن صفقة تبادل أسرى مع حماس
هل تجري صفقة تبادل قريبة؟  / وسائل إعلام فلسطينية
22 سبتمبر 2021

كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية، الأربعاء، أن مصر تلقت رسائل إيجابية فيما يتعلق بإجراء صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس.

وقالت قناة "كان" الرسمية إن "مصادر مصرية رفيعة المستوى أعلنت عن تلقي القاهرة رسائل وصفتها بالمفاجئة وغير المسبوقة من إسرائيل لإعادة تحريك ملف صفقة التبادل مع حركة حماس بعد جمود استمر شهوراً".

وأوضحت نقلاً عن المصادر أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الوسيط المصري هاتفياً بإمكانية عقد جلسات خاصة للتباحث في ملف الصفقة بشكل عام والشروط التي وضعتها حماس".

وأشارت المصادر إلى أن الرسائل الإسرائيلية تقول إنه قد "آن وقت استعادة الجنود الإسرائيليين ورفاتهم قد حان فعلاً".

في السياق، كانت جريدة الأخبار اللبنانية قد نقلت عن مصادر في حماس قولها إن الحركة أبلغت الوسطاء المصريين مؤخراً بأن لديها خارطة طريق لتنفيذ صفقة تبادل أسرى.

ونقلت جريدة الجريدة عن زاهر جبارين عضو المكتب السياسي لـ"حماس" قوله: إن "الحركة قدمت للوسطاء خارطة طريق واضحة لإتمام التبادل". وأكد أن "الكرة الآن في ملعب الاحتلال".

وقال جبارين: إن "قيادة حماس تتابع موضوع الأسرى على مدار سنوات، ويوليه الجناح العسكري للحركة اهتماماً خاصاً، وهو على سلّم أولوياتها وحاضر في اجتماعاتها".

وأشار إلى أن "الاحتلال حاول أكثر من مرّة بعد معركة سيف القدس ربط ما يجري في غزة والتقدّم في عملية الإعمار بملفّ أسراه في القطاع، وحماس وقيادة المقاومة أفشلت ذلك بعد أن رفضته رفضاً قاطعاً وأبلغت كلّ الوسطاء باستحالة ربط الملفَّين أحدهما بالآخر".

وأكد أن "الاحتلال يتقدّم خطوة أو خطوتين ويتراجع ثلاثاً، ويحاول الوصول إلى معلومات حول جنوده في غزة من دون الاضطرار إلى دفع أيّ ثمن". وشدد على أن "أسرى صفقة وفاء الأحرار الذين أعيد اعتقالهم سيكونون شرطاً لإنجاز أيّ صفقة قادمة".

ونقلت "الأخبار" عن مصادر في "حماس" أن خريطة الطريق التي قُدّمت إلى الوسطاء تتشكل من شقين، أما الأول فهو "صفقة تبادل شاملة يجري تنفيذها على مرحلة واحدة، وتشمل الإفراج عن أسرى صفقة 2011 المُعاد اعتقالهم والنساء والأطفال والمرضى، بالإضافة إلى ذوي المحكوميات العالية".

وتقول إسرائيل إن "حماس" احتجزت 4 إسرائيليين، بينهم جنديان تعتقد أنهما قُتلا، خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014.

ولم تقدم إسرائيل أي دلائل مقنعة على أن الجنديين الأسيرين قُتلا خلال الحرب، فيما تعتقد عائلتا الجنديين بأنهما لا يزالان على قيد الحياة، وتطالبان حكومة إسرائيل بشكل متكرر بالعمل على إرجاعهما.

ومؤخراً تداولت وسائل إعلام أنباء غير مؤكدة عن توسط مصر بين إسرائيل وحماس لإبرام صفقة لتبادل الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us