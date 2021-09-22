كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية، الأربعاء، أن مصر تلقت رسائل إيجابية فيما يتعلق بإجراء صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس.

وقالت قناة "كان" الرسمية إن "مصادر مصرية رفيعة المستوى أعلنت عن تلقي القاهرة رسائل وصفتها بالمفاجئة وغير المسبوقة من إسرائيل لإعادة تحريك ملف صفقة التبادل مع حركة حماس بعد جمود استمر شهوراً".

وأوضحت نقلاً عن المصادر أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الوسيط المصري هاتفياً بإمكانية عقد جلسات خاصة للتباحث في ملف الصفقة بشكل عام والشروط التي وضعتها حماس".

وأشارت المصادر إلى أن الرسائل الإسرائيلية تقول إنه قد "آن وقت استعادة الجنود الإسرائيليين ورفاتهم قد حان فعلاً".

في السياق، كانت جريدة الأخبار اللبنانية قد نقلت عن مصادر في حماس قولها إن الحركة أبلغت الوسطاء المصريين مؤخراً بأن لديها خارطة طريق لتنفيذ صفقة تبادل أسرى.

ونقلت جريدة الجريدة عن زاهر جبارين عضو المكتب السياسي لـ"حماس" قوله: إن "الحركة قدمت للوسطاء خارطة طريق واضحة لإتمام التبادل". وأكد أن "الكرة الآن في ملعب الاحتلال".

وقال جبارين: إن "قيادة حماس تتابع موضوع الأسرى على مدار سنوات، ويوليه الجناح العسكري للحركة اهتماماً خاصاً، وهو على سلّم أولوياتها وحاضر في اجتماعاتها".

وأشار إلى أن "الاحتلال حاول أكثر من مرّة بعد معركة سيف القدس ربط ما يجري في غزة والتقدّم في عملية الإعمار بملفّ أسراه في القطاع، وحماس وقيادة المقاومة أفشلت ذلك بعد أن رفضته رفضاً قاطعاً وأبلغت كلّ الوسطاء باستحالة ربط الملفَّين أحدهما بالآخر".

وأكد أن "الاحتلال يتقدّم خطوة أو خطوتين ويتراجع ثلاثاً، ويحاول الوصول إلى معلومات حول جنوده في غزة من دون الاضطرار إلى دفع أيّ ثمن". وشدد على أن "أسرى صفقة وفاء الأحرار الذين أعيد اعتقالهم سيكونون شرطاً لإنجاز أيّ صفقة قادمة".

ونقلت "الأخبار" عن مصادر في "حماس" أن خريطة الطريق التي قُدّمت إلى الوسطاء تتشكل من شقين، أما الأول فهو "صفقة تبادل شاملة يجري تنفيذها على مرحلة واحدة، وتشمل الإفراج عن أسرى صفقة 2011 المُعاد اعتقالهم والنساء والأطفال والمرضى، بالإضافة إلى ذوي المحكوميات العالية".

وتقول إسرائيل إن "حماس" احتجزت 4 إسرائيليين، بينهم جنديان تعتقد أنهما قُتلا، خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014.

ولم تقدم إسرائيل أي دلائل مقنعة على أن الجنديين الأسيرين قُتلا خلال الحرب، فيما تعتقد عائلتا الجنديين بأنهما لا يزالان على قيد الحياة، وتطالبان حكومة إسرائيل بشكل متكرر بالعمل على إرجاعهما.

ومؤخراً تداولت وسائل إعلام أنباء غير مؤكدة عن توسط مصر بين إسرائيل وحماس لإبرام صفقة لتبادل الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين.