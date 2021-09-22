وضعت منظمة الصحة العالمية الأربعاء قيوداً أكثر صرامة على ملوثات الهواء الرئيسية، بما في ذلك الجزيئات العالقة التي تتسبب بسبعة ملايين وفاة مبكرة كل عام، خصوصاً في البلدان الفقيرة.

وهي المرة الأولى التي تحدث فيها منظمة الصحة العالمية إرشادات جودة الهواء العالمية منذ عام 2005، فمنذ ذلك الحين ازدادت بشكل كبير كمية البيانات التي تظهر أن تلوث الهواء يؤثر على الصحة بشكل أساسي.

وقالت المنظمة إنه توجد حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التعرض لتلوث الهواء، واضعة مخاطر تسبُّبه بالمرض على قدم المساواة مع التدخين والأكل غير الصحي.

وقالت: "عدلت منظمة الصحة العالمية جميع المستويات الإرشادية لجودة الهواء باتجاه تنازلي، محذرة من أن تجاوز المستويات الجديدة تصاحبه مخاطر كبيرة على الصحة"، ومؤكدة أن "التزامها يمكن أن ينقذ ملايين الأرواح".

وتهدف تلك القيود إلى حماية الناس من الآثار الضارة لتلوث الهواء، وتستخدمها الحكومات مرجعاً للمعايير الملزمة قانوناً.