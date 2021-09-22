دعت وزارة الخارجية التركية جميع الأطراف الليبية للتصرف بمسؤولية والتركيز على أولويات البلاد.

جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية الأربعاء رداً على قرار مجلس النواب حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية خلال جلسته الثلاثاء في مدينة طبرق.

وأضافت أن من الواضح أن قراراً كهذا لن يساهم في استقرار ليبيا والمرحلة الانتقالية فيها.

وأكّد البيان أهمية استمرار حكومة الوحدة الوطنية في العمل بكامل السلطة إلى حين إجراء الانتخابات في موعدها على النحو المخطط له في خريطة الطريق والحفاظ على الهدوء في البلاد من أجل إدارة المرحلة الانتقالية بنجاح.

وشدد على ضرورة تنحية جميع الأطراف الليبية صراعات المصالح الشخصية والابتعاد عن مناقشات الشرعية العقيمة والتركيز على أولويات البلاد في هذه المرحلة الحرجة.

وأردفت بأن تركيا أيّدت العملية السياسية في البلاد منذ البداية، وأنها "ستواصل الوقوف إلى جانب ليبيا الشقيقة والصديقة، شعباً وحكومة شرعية".