قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على الولايات المتحدة أن تتحمل مسؤولية أكبر في مسألة اللاجئين الأفغان.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة CBS الأمريكية الأربعاء خلال وجوده بنيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد أردوغان في المقابلة التي ستنشر كاملة الأحد أن تركيا لن تكون "مستودعاً للاجئين".

ورداً على سؤال عما إذا كان ينبغي لواشنطن أن تتحمل المسؤولية عن اللاجئين الأفغان قال الرئيس أردوغان: "في الوقت الحالي لم توفِ الولايات المتحدة بمسؤولياتها، ويوجد حالياً أكثر من 300 ألف لاجئ أفغاني غير موثّق في بلدنا. ولا تزال تركيا غير قادرة على قبول اللاجئين الأفغان".

وشدد الرئيس أردوغان على أن الولايات المتحدة يجب أن تفعل المزيد فيما يتعلق باللاجئين الأفغان.

وأضاف: "لماذا كانت الولايات المتحدة هناك طوال 20 عاماً؟ يجب أن تجيب أولاً على هذه الأسئلة من تلقاء نفسها".

واستكملت الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان في 31 أغسطس/آب الماضي بالتزامن مع سيطرة حركة طالبان على البلاد وعودتها إلى الحكم.

وفي 2001 أسقط تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن حكم طالبان لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة" الذي تبنى هجمات بالولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.